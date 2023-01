Penisola Sorrentina: aperti cantieri stradali a Meta, Massa e Piano di Sorrento A Meta il sindaco Giuseppe Tito sta effettundo interventi di ripavimentazione stradale

Anche nella cittadina del sindaco Giuseppe Tito si approfitta del periodo invernale per effettuare una serie di interventi sulla pavimentazione stradale. Le vie interessate sono Via Caracciolo e Via Meta dove dal 25 al 27 gennaio è istituito un parziale divieto di transito e un limite di velocità con l'istituzione del doppio senso di circolazione di Via Meta fino a Via Cosenza.

Il sindaco Giuseppe Tito: assicuriamo una migliore percorribilità su queste strade

Un intervento importante per assicurare una migliore percorribilità su queste arterie cittadine nel mentre l'Amministrazione sta mettendo a punto altre opere che prenderanno il via nelle prossime settimane nell'ambito di un ampio progetto urbano che vede impegnati 5 mln di euro in opere pubbliche. Per il sindaco Tito si tratta di completare una serie di interventi significativi per la cittadina anche per rispondere alle attese dei cittadini verso i quali il primo cittadino mantiene una costante attenzione. Intanto proseguono i lavori di restyling della Villa Comunale destinata a diventare un vero gioiello a seguito degli interventi i ncorso di realizzazione.

A Massa Lubrense richiude via Partenope per una settimana

Qualche ripercussione è inevitabile che si avrà sul traffico, nel mentre anche a Massa Lubrense sono ripresi i lavori sulla via Partenope per realizzare una condotta pluviale nel tratto compreso tra Piazza Vescovado ed il ponte in prossimità dell'ingresso del parcheggio centro 5.

Anche in questo caso la strada resterà chiusa fino a venerdì 27 gennaio e anche il servizio di trasporto pubblico di Eav e Sita seguirà il percorso alternativo per Sorrento Via Sant'Agata-Nastro Verde.

Più critica la situazione per i lavori in corso a Piano di Sorrento dove per effettuare un corposo intervento sulla rete fognaria si è dovuto interdire il transito sul tratto terminale di Corso Italia, la statale sorrentina 145, dirottando il traffico nelle arterie interne alla città con inevitabili ingorghi aggravati sia dal maltempo sia dalle frequenti soste selvagge di automobilisti che sostano nelle zone interdette a dispetto della segnaletica di divieto. Il prossimo intervento sulla rete fognaria comporterà la chiusura della Via Mortora San Liborio, che è la strada principale di uscita da Sorrento, presumibilmente fino al 14 febbraio, circostanza che avrà serie ripercussioni sull'intera viabilità peninsulare.

(In foto il progetto di restyling della Villa Comunale a Meta)