Sorrento, Santanchè: "Non riesco mai a confrontarmi col presidente De Luca" Bordata del Ministro del Turismo all'indirizzo del Governatore della Campania che non è intervenuto

Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè ospite della seconda edizione degli Stati Generali del Turismo voluti dal sindaco Massimo Coppola ha espresso forti critiche all'indirizzo del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, annunciato come suo interlocutore, ha disertato l'incontro delegando la rappresentanza della Regione al suo vice Fulvio Bonavitacola.

"Non riesco a capire perchè De Luca non è mai disponibile a confrontarsi con me su temi peraltro molto importanti - ha evidenziato il Ministro - Un comportamente inspiegabile di cui vorrei conoscere la ragione".

Rivolgendosi a Bonavitacola la Santanchè ha chiesto: "Quando fate le campagne pubblicitarie delle vostre città utilizzate il brand Italia che è un brand riconosciuto in tutto il mondo e rappresenta un valore aggiunto per la promozione delle vostre città. Un turista che viene in Italia ne apprezza anche i prodotti, non acquista solo la maglietta, ma anche olio e vino, cioè prodotto d'eccellenza. Noi abbiamo il meglio nel mondo sotto tutti i punti di vista, ma non sappiamo valorizzarlo nè raccontarlo. Altri paesi che hanno poco o nulla, su quel poco riescono a costruirci una narrazione attrattiva. Dobbiamo imparare a fare così, a parlare la stessa lingua e a valorizzare tutto il bello e il buono che abbiamo e che ci invidiano".

Un altro aspetto messo in luce dal Ministro riguarda i fondi che sono stati stanziati per la prima volta e che sono destinati a sovvenzionare categorie che hanno particolarmente sofferto la crisi e a realizzare un nuovo portale web dell'Italia dopo i fallimenti di precedenti iniziative che sono anche costate diversi milioni di euro.