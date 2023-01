Casoria: un albero per ogni nuovo bimbo nato e adottato Così regaleremo un domani più verde alle future generazioni

Un segnale di speranza per la Città e per il Pianeta. Con voto unanime nella seduta di venerdì 27 gennaio la giunta comunale, presieduta dal sindaco Raffaele Bene, ha approvato una delibera con la quale ha reso effettivo il piano "un alberello per ogni nuovo nato e minore adottato".

Si tratta di una pratica già diffusa in diverse amministrazioni locali lungimiranti che guardano alla salvaguardia dell'ambiente partendo da piccoli gesti, ma dal grande valore.

Per ogni bambino di Casoria che viene alla luce o che giunge in Città a conclusione dell'iter per l'adozione, il Comune pianterà un nuovo albero destinato a crescere ed ad essere ricordato in futuro anche dal nascituro attraverso una targa che sarà consegnata ad ogni famiglia.

Oltre all'evidente valore simbolico di vedere due vite crescere all'unisono, c'è anche la ricaduta positiva sull'ambiente. Basti pensare che nel solo 2020 nel bilancio demografico di Casoria ci sono stati 626 nuovi nati. Con questa media ogni mese verranno piantati a Casoria circa 50 nuovi alberi.

"Avremo una Città più verde e più legata ai suoi abitanti più giovani. Si tratta di un'azione fortemente simbolica, ma che si inserisce perfettamente nella nostra concezione di buon governo.

L'obiettivo è di consegnare alle future generazioni una Città migliore: sicuramente con oltre 600 piantumazioni in un anno la lasceremo più verde e più vivibile" ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.