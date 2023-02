Meta, il sindaco Giuseppe Tito: "Incentivi per abbellire case e città" Prorogato a tutto il 2023 l'esonero dal tributo di occupazione suolo pubblico per i cantieri edili

Via libera al restyling edilizio della cittadina costiera amministrata dal sindaco Giuseppe Tito che si è prefissato di intraprendere una serie di provvedimenti finalizzati a incentivare l'abbellimento del territorio comunale in virtù della vocazione turistica del paese, delle sue bellezze ambientali e storiche.

L'intento è perciò quello di incentivare l'iniziativa dei privati sostendendone l'attività purchè finalizzata alla riqualificazione urbana, spiega il primo cittadino: "Già negli scorsi anni veniva stabilito di esentare dal pagamento di quanto dovuto per occupazione di suolo e aree pubbliche coloro che hanno posto in essere interventi volti alla riqualificazione delle facciate di fabbricati prospettanti in tutto o in parte su pubblica strada. Anche per l’intero anno 2023 abbiamo previsto di esantare gli interessati dal pagamento di quanto dovuto per occupazione di suolo e aree pubbliche al fine di alleviare in parte i contribuenti da quanto dovuto per l’occupazione".

Insomma un provvedimento che rafforza quella sinergia tra pubblico e privato che nella visione del primo cittadino rappresenta la formula vincente per promuovere crescita sociale e sviluppo socio economico in armonia con l'identità di un paese ricco di storia, di cultura e di tradizioni che ne rappresentano un aspetto assolutamente attraente anche sul piano turistico.