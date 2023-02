HospitalitySud, Coppola: "Sorrento modello di valore aggiunto per la Campania" Il sindaco interviene alla manifestazione inaugurale della fiera sull'ospitalità turistica

Il sindaco Massimo Coppola è intervenuto alla tavola rotonda d'apertura di HospitalitySud, l'appuntamento dedicato agli operatori e ai professionisti del mondo dell’ospitalità in corso alla Stazione Marittima di Napoli.

All'incontro hanno partecipato l'assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, i sindaci e amministratori delle amministrazioni comunali di Napoli, Capri, Ischia, Pompei e di altre località turistiche campane e i rappresentanti delle principali associazioni di settore.

Sociometrica: ecco il ranking dei comuni campani, Sorrento al 17mo posto in Italia

Antonio Preiti di “Sociometrica” ha presentato il ranking dei Comuni della Campania secondo la creazione di valore aggiunto, confrontandolo con quello nazionale e sottolineando il dato che vede tra le prime venti destinazioni turistiche per capacità di generare valore aggiunto solo due comuni meridionali, entrambi campani: Napoli al sesto e Sorrento al 17mo posto.

"E' un risultato che ci gratifica e che premia gli sforzi del sistema turistico locale, dagli imprenditori ai lavoratori del settore - ha evidenziato Coppola - Del resto il modello dell'ospitalità della penisola sorrentina è irreplicabile. Perché non riproducibili sono le donne e gli uomini che lavorano nel comparto turistico e che continuano, da secoli, a trattare i visitatori non come numeri, ma ospiti".

Per il primo cittadino alla centralità di Sorrento rispetto alla geografia di un territorio unico al mondo, compreso tra Napoli, Capri, Pompei e la costiera amalfitana, fanno da contraltare annose problematiche come quelle della mobilità.

"Abbiamo avuto un incontro in Prefettura sul nodo delle vie del mare, che insieme al trasporto su gomma lungo la strada statale sorrentina costituiscono un grande ostacolo ad un ulteriore sviluppo - ha spiegato il sindaco - Stiamo lavorando insieme alla Regione Campania, con l'apporto fattivo dell'assessore Casucci, e con vari rappresentanti del governo, che abbiamo già avuto il privilegio di ospitare a Sorrento nelle scorse settimane, per trovare soluzioni adeguate e rapide, in vista della prossima estate. Una stagione che già annuncia il sold out nelle strutture ricettive, grazie ad un sempre maggiore interesse per la nostra offerta culturale, di eventi e legata all'enogastronomia”.

Info day, una giornata dedicata alle opportunità per il turismo

Venerdì 24 febbraio alle ore 17.30 nella sala consiliare del Comune di Sorrento si terrà l'evento “Info day, opportunità per il turismo” per presentare l’incentivo FRI-Tur, il Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo.

Dopo i saluti del sindaco Coppola, sono previsti gli interventi di Marina Albanese, direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione territoriale della Federico II, del consigliere comunale Paolo Pane, del coordinatore della Consulta Turismo del Comune di Sorrento, Marco Fogliamanzillo, del ceo dell'incubare Sei, Vincenzo Vitale e di Veronica Amendola dell'Aeuro, l'Associazione Progettisti Europei.

L'incontro, promosso dal Comune di Sorrento e dallo Sportello Europa Sorrento, mira a far conoscere FRI-Tur, l’incentivo che punta a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale erogando contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato.

Nel corso dell'evento saranno inoltre illustrate le opportunità di strumenti come "Resto al Sud", "Digitour" e il Fondo accessibilità turistica.