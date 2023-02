Somma Vesuviana: fiaccolata per la pace nel mondo contro le guerre Padre Nicola De Sena: "Sarà un momento di profondo raccoglimento"

E' tutto pronto: ad un anno dalla guerra, domani, venerdì 24 febbraio alle ore 19.30 fiaccolata a Somma Vesuviana per la pace nel mondo contro le guerre.

Somma accolse numerose famiglie, bambini, madri, anziani, provenienti dall’Ucraina

Salvatore Di Sarno sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Lo abbiamo fatto con amore e con dedizione. Allestimmo anche un servizio vaccinazione Anti – Covid al Polo Vaccinale. La risposta delle scuole fu immediata con almeno 40 tra bambini e ragazzi accolti. Numerose sono state le famiglie di Somma che aprirono le loro case. Immediato fu anche il centro di raccolta cibo e medicinali presso la parrocchia di San Pietro.

A distanza di un anno, saremo in Piazza Vittorio Emanuele III. Somma Vesuviana ha una comunità ucraina numerosa, sono circa 450 nel nostro paese”.

Padre Nicola De Sena: “Sarà un momento di profondo raccoglimento per la Pace. Partecipiamo tutti!”.

“A Somma Vesuviana vivono più di 450 ucraini. E’ presente anche un’importante comunità di religione

La notte in cui scoppiò la guerra, attivammo a Somma Vesuviana un immediato punto di raccolta cibo, medicinali presso la chiesa di San Pietro. La risposta dei sommesi è stata eccellente, anzi davvero straordinaria. Poi iniziarono ad arrivare molte persone dall’Ucraina che sono state accolte dalle famiglie di Somma Vesuviana e anche il Polo Vaccinale Anti – Covid riuscì ad organizzare un piano di vaccinazione e di controllo per loro. Almeno 40 sono stati i bambini ed i ragazzi accolti in tutte le scuole del nostro paese. Proprio dalle scuole giunse una grande reazione. Pochi giorni dopo lo scoppio della Guerra fummo tra i primi paesi ad ospitare la marcia dei bambini per la Pace. Ed in poche ore organizzammo un’immediata veglia in Piazza Vittorio Emanuele III. E’ trascorso un anno ma la Guerra c’è ancora. Non possiamo e non vogliamo restare a guardare”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Il programma

Alle ore 19 e 30, in Piazza Vittorio Emanuele III, testimonianze, fiaccolata alla quale sono state invitate tutte le comunità e i cittadini. "Un’iniziativa - ha affermato Padre Nicola De Sena - che vedrà insieme: comunità parrocchiale San Michele Arcangelo - San Giorgio - Comune di Somma Vesuviana – Arci – Associazione Nazionale Partigiani con la sede locale “Ferdinando Aliperta. Sarà un momento di profondo raccoglimento per la Pace!".