Sorrento e Lucio Dalla: il ricordo del sindaco Coppola e dello scrittore Lauro Oggi il cantautore bolognese e adottato dalla città del Tasso avrebbe compiuto 80 anni

La città del Tasso ricorda Lucio Dalla nel giorno che avrebbe festeggiato il suo 80° compleanno se la morte non l'avesse colpito improvvisamente l'1 marzo del 2012. Il sindaco Massimo Coppola pubblicando l'immagine del murales realizzato dall'artista Jorit a Sorrento ha dichiarato: "4 marzo 1943 non è solo una delle canzoni più belle di Lucio Dalla. È anche la sua data di nascita. Oggi avrebbe compiuto ottant’anni. Il legame tra Lucio e Sorrento ci ha regalato una delle canzoni più belle di sempre come Caruso. Sorrento ha stregato Lucio. E lui ha emozionato tutti noi. Auguri maestro!".

Il ricordo di Lucio Dalla nelle parole dello scrittore Raffaele Lauro

Il legame di Dalla con Sorrento appartiene ormai alla storia e si deve all'opera letteraria del suo amico e scrittore sorrentino Raffaele Lauro il ricordo più autentico, e in parte sconosciuto, del rapporto del cantautore bolognese con Sorrento e con la comunità degli amici di Dalla.

A lui Lauro ha voluto dedicate queste parole nel giorno che viene ricordato dai Sorrentini: "Carissimo Lucio, poche parole posso aggiungere, in questa dolente ricorrenza, piena di nostalgia, del Tuo (mancato) ottantesimo genetliaco, ai miei sempre vividi sentimenti di gratitudine, calati nel testo della canzone, che Ti ho dedicato, “Uno straccione, un clown”, oltre ai volumi biografici e al docufilm, che testimoniano, con il Tuo capolavoro, “Caruso”, il Tuo cinquantennale amore per Sorrento e per i sorrentini.

Tu ora sei “dove luccica solo l’eterno, su quella terrazza del cielo, su cui non cala mai l’inverno”! La Tua opera è diventata immortale e continua a parlare, con il cuore, anche ai giovani! Devo confessarTi, tuttavia, che, di fronte alla banalità e ai pericoli del presente, nonostante l’odierno tripudio celebrativo, umanamente ci manchi, terribilmente ci manchi, a me e a quanti, tantissimi, Ti hanno amato e continuano ad amarTi, attraverso le Tue creazioni. Grazie, Lucio!".

Oltre a tre opere dedicate a Lucio Dalla e al docufilm "Lucio Dalla e Sorrento - I Luoghi dell'anima" (2015), Lauro ha scritto per lui una canzone intitolata "Uno straccione, un clown" con la musica di Giuliano Cardella, Paolo Della Mora, Alberto Lucerna con l'interpretazione canora della Band The Sputos.