Area Pip di Poggiomarino, boom di richieste da parte delle imprese Il sindaco Falanga: la priorità è creare lavoro per il territorio

Il futuro economico ed industriale di Poggiomarino riparte da un numero: 174. Centosettantaquattro come le richieste di fare impresa nella sua area Pip. Si lavorerà al futuro di Poggiomarino su più di un milione di metri quadrati.

"L'obiettivo primo è creare lavoro, possibile soltanto grazie ad industrie capaci di offrire occupazione, produttività e di conseguenza una vita migliore. Le tantissime richieste che ci sono pervenute ci raccontano che Poggiomarino ha voglia di fare impresa e sapere che i cittadini credono in noi, nel nostro territorio e vogliono fare futuro con noi, mi inorgoglisce come poggiomarinese e come sindaco", afferma il primo cittadino Maurizio Falanga.