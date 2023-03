Sorrento, l'Anas dice sì alla richiesta dei sindaci per la via Nastro Verde Massimo Coppola e Lorenzo Balducelli soddisfatti per la decisione dell'Anas mediata dal prefetto

Dopo la protesta degli operatori turistici e la lettera inviata al Prefetto di Napoli dai sindaci di Sorrento Massimo Coppola e di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli l'Anas ha accolto la richiesta di non chiudere al transito automobilistico fino a Pasqua la Via Nastro Verde che avrebbe determinato pesanti conseguenze sulla viabilità.

"Esprimiamo soddisfazione per la decisione dell'Anas di rimodulare il programma dei lavori in via Nastro Verde e rivolgiamo un ringraziamento alla Prefettura di Napoli per il prezioso intervento. Un provvedimento che accoglie le nostre richieste, avanzate ieri, finalizzate a ridurre al minimo i disagi per i nostri concittadini e per le tante attività economiche che operano in zona", commentano i due primi cittadini.

Massimo Coppola: "Grazie all'Anas e al Prefetto per aver accolto la nostra richiesta"

Aggiunge il sindaco Coppola: "Anas ha accettato le richieste in merito alla rimodulazione del programma dei lavori in via Nastro Verde. Le avevamo avanzate ieri in una lettera con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Una notizia che insieme al sindaco di Massa Lubrense abbiamo accolto con soddisfazione. Un ringraziamento va rivolto anche alla Prefettura di Napoli per il prezioso intervento.

I lavori, prenderanno il via giovedì 9 marzo, con l’interdizione totale al transito, fino a venerdì 17 marzo e non fino al 6 aprile come previsto in precedenza.

I residenti ed ospiti delle strutture alberghiere avranno comunque la possibilità di arrivare ai loro domicili. Gli automobilisti che giungeranno da Sorrento potranno utilizzare la strada provinciale 7 e poi rientrare sulla strada statale 145 al bivio di Sant’Agata sui due Golfi. Chi invece proviene da Positano potrà proseguire lungo la strada statale 163. Dal 17 marzo, sarà invece attivato il senso unico alternato, mentre i lavori termineranno entro il prossimo 21 aprile".

A Piano di Sorrento riaperta al traffico Via Legittimo dopo un mese di lavori

Altra novità riguarda la riapertura al traffico della Via Legittimo a Piano di Sorrento dopo oltre un mese di chiusura dell'importante strada parallela alla statale sorrentina 145 soprattutto per quanto concerne l'uscita dalla Costiera. Conclusi i lavori di rifacimento della rete fognaria in un punto nevralgico della città è stato ripristinato l'originale senso di marcia e rimodulato il dispositivo alternativo che ha interessato l'intera area urbana.