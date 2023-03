Piano di Sorrento, il 21 marzo a Villa Fondi incontro sulla legalità Ospite dell'evento Ernesto Aghina Presidente del Tribunale di Torre Annunziata

Il 21 marzo si celebra la Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la ricorrenza l'Assessorato Pubblica Istruzione ha organizzato un incontro sulla legalità con il Presidente del Tribunale di Torre Annunziata Ernesto Aghina.

All'evento parteciperanno le scuole superiori di secondo grado del territorio.

L'assessore Antonella Arnese: continuiamo un percorso di sensibilizzazione degli studenti

L'assessore Antonella Arnese ha sottolineato: “Il 21 marzo rappresenta una giornata di altissimo valore e la nostra Amministrazione Comunale continua a mostrare sensibilità alle tematiche legate a legalità, scuola e trasparenza. Ospitare un incontro con il Presidente Aghina e le nostre nuove generazioni rappresenta l’ennesimo tassello concreto di un percorso importante volto alla sensibilizzazione, alla cultura della legalità e all’istruzione. Da tempo, infatti, siamo impegnati in prima linea. Abbiamo avviato incontri di spessore con forze dell’ordine ed esperti all’interno delle scuole su bullismo e cyberbullismo, inoltre proseguono al meglio questi incontri con gli alunni. Senza dimenticare l'anno scorso l'importantissima iniziativa, sempre rivolta alle scuole, con Pietro Grasso, e quella organizzata con la presenza di Piera Aiello. Ora arriva questa iniziativa di grande valore, a cui teniamo moltissimo, con il Presidente Aghina che ringraziamo calorosamente per aver fornito la sua disponibilità per incontrare gli studenti nella nostra città”.