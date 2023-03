Sant'Agnello: Lucia Gargiulo confermata segretario, al voto con Giuseppe Coppola Assemblea degli iscritti per eleggere gli organismi locali e provinciali, il PD col commercialista

Giornata elettorale per il PD che ha aperto le urne all'assemblea degli iscritti per l'elezione del segretario di circolo e per quello provinciale di Napoli. Riconfermata alla guida del Pd cittadino Lucia Gargiulo, consulente del lavoro, che in questi anni è riuscita a consolidare la presenza del PD nella realtà comunale con consistenti risultati anche sul piano dei consensi ottenuti nelle diverse consultazioni elettorali.

Alle amministrative di maggio il PD a fianco del candidato sindaco Giuseppe Coppola

L'assemblea di circolo ha discusso anche dell'imminente tornata elettorale amministrativa ratificando il deliberato del consiglio direttivo con cui il PD ha deciso di sostenere la lista civica con il candidato sindaco Giuseppe Coppola candidando al consiglio comunale Lucia Gargiulo.

- Segretario, oltre alla riconferma alla guida del partito a Sant'Agnello, l'assemblea ha assunto un'importante decisione in riferimento alle prossime elezioni amministrative.

"Innanzitutto voglio ringraziare per la rinnovata fiducia che corona l'impegno costante con cui portiamo avanti l'azione politica del PD, non solo a livello locale. All'indomani del congresso che ha eletto il nuovo segretario nazionale siamo tutti impegnati a costruire un protagonismo nuovo del partito rispetto alla società e alla complessità dei problemi cui occorre dare risposte concrete. Su questo aspetto, e in particolare sui temi del lavoro e dell'occupazione, che mi sono molto cari oltre che riguardano la mia attività professionale, si gioca il futuro delle nuove generazioni per cui è indispensabile che si adottino provvedimenti lungimiranti perchè dopo l'istruzione è il lavoro quello che rende una persona veramente libera e in grado di essere parte attiva di una comunità. Su questo come PD dobbiamo mantere alto il livello di attenzione e formulare proposte concrete a tutti i livelli".

- Riguardo alle elezioni santanellesi si è praticamente rinnovata l'intesa di cinque anni con la maggioranza uscente?

"Cinque anni fa abbiamo condiviso un progetto programmatico ed elettorale col sindaco Sagristani che ha conseguito significativi risultati soprattutto sul piano delle opere pubbliche che si stanno realizzando e che rappresentano un grosso patrimonio per la nuova amministrazione comunale. Siamo partiti da qui e ci siamo confrontati per capire quale sarà la prospettiva: Sant'Agnello deve continuare nel processo di crescita e di sviluppo socio-economico perchè ne ha le potenzialità ed è destinata a svolgere un ruolo sempre più centrale nell'intera Penisola Sorrentina. Su queste premesse abbiamo rinnovato l'intesa e condiviso la scelta del candidato sindaco che è una persona professionalmente preparata, con un bagaglio di esperienza anche amministrativa e soprattutto dotato di quell'umiltà che ne fanno la persona giusta al posto giusto.

Inoltre, e per il PD è un aspetto importante, condividiamo la scelta del Sindaco Sagristani di costituire l'Unione dei Comuni, un progetto che l'ha visto svolgere un ruolo decisivo anche rispetto agli altri comuni e che rappresenta la vera, grande novità per rilanciare il tema del governo più omogeneo del territorio peninsulare. Nella prossima consiliatura si concretizzerà questa iniziativa, peraltro già condivisa con gli altri comuni, e come PD siamo pronti a dare il nostro contributo affinchè l'Unione svolga anche una forte azione propulsiva nei confronti degli altri livelli istituzionali come la Città Metropolitana dove il sindaco Giuseppe Tito ha dimostrato di avere le carte in regola per ben rappresentare gli interessi del territorio e la Regione Campania con la quale occorre intensificare ulteriormente i rapporti per riuscire a cogliere tutte le opportunità che ci sono. Anche su questo come PD possiamo svolgere un ruolo significativo e tutto ciò dà il senso alla nostra scelta di campo per le elezioni di maggio".

(Nella foto da sinistra: il sindaco uscente Piergiorgio Sagristani, Lucia Gargiulo e il candidato sindaco Giuseppe Coppola)