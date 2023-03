Massa Lubrense, rifiuti: formalizzato il passaggio del comune a "Penisolaverde" Sottoscritto l'ingresso di Massa Lubrense nella società consortile con Sorrento e Piano di Sorrento

Ormai è ufficiale, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani passa dalla società "Terra delle Sirene" a "Penisolaverde" la struttura che gestisce il servizio già per i Comuni di Sorrento e Piano di Sorrento che hanno ceduto quote al Comune di Massa Lubrense ormai socio della società presieduta da Franco Parlato.

Gli atti formali sono stati sottoscritti nella aala consiliare del Comune alla presenza dei co-liquidatori di Terra delle Sirene, Rosario Apreda e Gianluigi Iovine, del direttore tecnico dell’azienda Antonino Di Palma, del presidente, il direttore generale e la rappresentante di Massa Lubrense nel cda di Penisola Verde, Franco Parlato, Luigi Cuomo e Giulia Erminione, i rappresentanti dei sindacati a livello regionale, tutti i rappresentanti dei lavoratori di Terra delle Sirene, del sindaco Lorenzo Balducelli e dell’assessore Sergio Fiorentino.

Tre comuni su sei sono consorziati. L'assessore Bernardo: "basta campanilismi, lavoriamo insieme"

Con l’ingresso nella compagine sociale di Massa Lubrense Penisolaverde è composta da tre comuni su sei dell’intera Penisola Sorrentina.

“Un giorno importante per Massa Lubrense - dichiara Sonia Bernardo assessore all’ecologia di Massa Lubrense con un recente passato nel consiglio dell’ATO3 rifiuti - che va nella direzione dell’integrazione dei servizi in Penisola Sorrentina e la creazione di un sub ambito dei rifiuti del nostro territorio. Un iter lungo, tortuoso e faticoso che ha richiesto anni per la continua evoluzione normativa a livello nazionale e regionale. Non andare in questa direzione avrebbe significato per Massa Lubrense far passare il servizio di raccolta e smaltimento all’ATO3 dei rifiuti che racchiude quasi la metà dei comuni della Città Metropolitana di Napoli. E’ il primo passo per una gestione comprensoriale di questo ma anche di tanti servizi.

Continuare con una gestione all’ombra di ogni campanile è ormai anacronistico. Con la sigla del passaggio di consegne sono stati doverosamente salvaguardati i diritti acquisiti dei lavoratori di Terra delle Sirene che sono passati a Penisola Verde. A questi lavoratori, che quotidianamente si impegnano per la tutela dell’ambiente e per l’igiene urbana, va il nostro ringraziamento più sincero per l’impegno ed i risultati raggiunti a livello regionale e non solo, in questo settore. Per questi lavoratori abbiamo voluto tracciare questa nuova strada nella consapevolezza che entreranno a far parte di una società di servizi e di igiene urbana più grande e più forte”.