Acerra: percettori reddito di cittadinanza coinvolti nei progetti del comune L'annuncio da parte del sindaco Tito d’Errico

I percettori del reddito di cittadinanza al servizio della collettività. E’ l’obiettivo che si pone il comune di Acerra nel coinvolgere da oggi 38 persone - su 46 totali - destinatarie del sussidio in tre dei quattro Puc (Progetti Utili alla Collettività) avviati dall’ente.

I percettori verranno utilizzati dalle 8 alle 16 ore settimanali in attività di supporto per: manutenzione del patrimonio comunale e servizi cimiteriali, uffici pubblici presso il giudice di pace, il parco di via Manzoni e la Mediatec ingresso ed uscita dalle scuole, assistenza domiciliare.

“I Puc vengono realizzati grazie al lavoro sinergico dell’amministrazione comunale e dei servizi sociali dell’ente – spiega il sindaco Tito d’Errico – e rappresentano un’importante possibilità di crescita per i beneficiari del Reddito oltre che un segnale di rispetto per la dignità della persona. Sono grato a questi nostri concittadini che si mettono a disposizione di tutta la collettività”.

“Ogni progetto – sottolineano Francesca La Montagna, assessore alle politiche sociali e del Lavoro e Vincenzo Piscitelli, assessore ai Servizi Cimiteriali – viene strutturato in coerenza con le competenze professionali del percettore. Il principio cardine dei PUC, ricordiamo, è che tutte le attività previste non sono assimilabili in alcun modo ad un lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo”.