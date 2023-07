Massa Lubrense si rifà il look con le "pulizie generali" della città e dei muri Ordinanza del sindaco Lorenzo Balducelli che impone ai privati di bonificare la città

E' partita la campagna di pulizia generale della città annunciata dal sindaco Lorenzo Balducelli articolata in due momenti: quello a cura dell'ente e della società di servizi Penisolaverde, quello a carico dei cittadini che dovranno ripulire i muri dalle erbacce per garantire un decoro urbano: chi non ottempera all'obbligo rischia una contravvenzione di seicento euro oltre all'addebito dei costi di pulizia.

Taglio di rami, erbacce e siepi che sporgono sulle strade. Inoltre una serie di divieti per il periodo estivo di accensione di fuochi per la prevenzione degli incendi. E' quanto prevede l'ordinanza sindacale: "In sinergia con la Protezione Civile ed il Comando di Polizia Municipale - spiega il sindaco - abbiamo elaborato un provvedimento che va nella direzione del decoro, della sicurezza stradale e della prevenzione degli incendi. Il Comando della Polizia Municipale impegnerà del personale al controllo del taglio delle erbacce e dei rami e delle siepi sporgenti sulle strade ed in caso di inottemperanza saranno elevate sanzioni fino a seicento euro oltre alla esecuzione obbligatoria dei lavori. Naturalmente ci affidiamo al senso di responsabilità dei nostri concittadini, ma allo stesso tempo la Polizia Municipale sanzionerà quanti non hanno a cuore il nostro territorio. Il personale di Penisola Verde che in questo periodo sta provvedendo al diserbo stradale sta trovando molte difficoltà proprio per rovi ed erbacce che invadono la sede stradale e proprio per risolvere questo grave problema che la Polizia Municipale sarà impegnata nei controlli e nelle sanzioni".

Inoltre si sta effettuando il lavaggio e la sanificazione delle strade e dei marciapiedi dei centri urbani del territorio di Massa Lubrense. Penisola Verde, la società in house dei comuni di Massa, Sorrento e Piano di Sorrento, ha avviato le operazioni con un mezzo completamente elettrico dotato di barra lavastrade ed idropulitrice. Si è partiti da Sant'Agata e si sta procedendo a Massa-centro, Marina Lobra, Torca e Termini. I lavaggi che saranno ciclici vengono effettuati dalle 5 alle 8 di mattina in modo da non intralciare i pedoni, la viabilità e le attività commerciali.

Soddisfatta dell'iniziativa l'assessore all'ambiente Sonia Bernardo: "È un piccolo passo che va nella direzione del miglioramento del servizio e dell'igiene dei nostri centri urbani. Si tratta anche di una attività che riusciamo ad assicurare grazie all'integrazione dei servizi di raccolta e spazzamento che con l'ingresso in Penisola Verde riusciamo a tenere uniti e che possiamo garantire ad invarianza dei costi grazie alla sinergia con gli altri comuni della Penisola Sorrentina. In questo periodo estivo di maggiore afflusso di turisti e di un maggiore carico dei rifiuti. Noi come Amministrazione e Penisola Verde dobbiamo fare uno sforzo maggiore ed abbiamo ancora più bisogno di impegno ed attenzione da parte dei cittadini e degli operatori turistici e commerciali per una maggiore collaborazione e nel senso di responsabilità. Mi riferisco alla puntualità nel conferimento dei rifiuti, nel separarli correttamente, nel raccogliere le deiezioni degli amici a quattro zampe. Con l'impegno di tutti possiamo vivere in un ambiente più bello e più salubre".