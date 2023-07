Massa Lubrense, al CRE il progetto-estate per i ragazzi diversamente abili Iniziativa dell'Assessorato ai Servizi Sociali in sinergia con l'ASP e la cooperativa Alma

Per i ragazzi diversamente abili il Comune ha stipulato un accordo con il CRE, Centro Ricreativo Equestre di Piano di Sorrento, grazie al quale potranno partecipare a una serie di iniziative lufdico-motorie e trascorrere l'estate in un ambiente naturale e con l'assistenza di personale qualificato. Tra le attività del programma spiccano l'equitazione, il lavoro nella fattoria didattica con la cura degli animali e dell'orto, ma anche esercizi di psicomotricità e musicoterapia.

E ancora: tiro con l'arco e psicoterapia in un mix coordinato dagli specialisti della Cooperativa Alma sulla base del progetto realizzato con il contributo dell'ASP Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia presieduto da Luciano Del Pizzo e una parte del servizio di trasporto è effettuato con un mezzo attrezzato con una pedana elettrica dal Comune.

Nel primo giorno si è svolto l'Open Day al CRE ubicato a via Artemanno sul versante collinare di Piano di Sorrento per presentare ai familiari dei ragazzi tutti i servizi attivi e accessibili dagli utenti. Le iscrizioni sono ancora aperte ed è possibile avere informazioni presso le assistenti sociali del Comune - spiega Mina Miniseri delegata alle politiche sociali - si tratta di una sinergia importante tra varie istituzioni per dare un senso e un sorriso ai nostri ragazzi diversamente abili. Un ringraziamento particolare al CRE di Piano di Sorrento per l' impegno e la disponibilità dimostrata e all'Asp Istituti Riuniti per aver creduto in questo progetto per una estate diversa e più bella per i nostri ragazzi".