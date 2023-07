"Stay in Pompeii…Summer Edition" i grandi eventi e i protagonisti dell'estate Un programma del Comune di Pompei e del Parco Archeologico per ampliare l'offerta turistica

Il Teatro Grande del Parco Archeologico è la location d’eccezione della rassegna “Stay in Pompeii…Summer Edition”, organizzata dal Comune in collaborazione con il Parco Archeologico, che porterà sul palco artisti internazionali del calibro di Fiorella Mannoia (30 luglio), Massimo Ranieri (1 agosto) Biagio Antonacci (5 agosto), Il 28 luglio sarà la volta dello “Spartito Magico”, l’opera del Maestro Sergio Cirillo autore dei più grandi successi di Andrea Bocelli.

Il Sindaco Carmine Lo Sapio, in piena sinergia con il Direttore Generale del Parco Gabriel Zuchtriegel, ha inteso ampliare l’offerta turistica unendo la Pompei moderna con quella antica, per dare la possibilità ai visitatori di “vivere” la magia della città archeologica anche di sera, così da allontanare lo stereotipo di turismo “mordi e fuggi”.

“La rassegna di eventi dal tenore internazionale - spiega Lo Sapio - intende promuovere una nuova modalità di fruizione turistica del patrimonio archeologico della nostra città, basata sul rinnovamento e ampliamento dell’offerta turistica per accrescere il benessere economico e rilanciare così, su basi nuove, la leadership di Pompei sul mercato turistico internazionale”.



“Il Teatro grande di sera è scenario suggestivo di eventi, rassegne e concerti di grandi artisti - sottolinea Gabriel Zuchtriegel Direttore del Parco - ma vogliamo che sia soprattutto un’occasione per vivere a 360 gradi l’esperienza nel sito di Pompei e non solo. Il senso di una rassegna di appuntamenti al Parco è quello di offrire la possibilità alle persone del territorio di vivere il patrimonio e ai turisti di prolungare la permanenza nella città, attraverso un’accattivante proposta serale e dunque promuovere e consentire di dedicare tempo alla scoperta dell’intero territorio della Grande Pompei, che include anche le bellissime ville romane di Oplontis, Stabia e Boscoreale”.