Meta, il sindaco Giuseppe Tito: ecco altri due finanziamenti per opere pubbliche Interventi per l'illuminazione pubblica e per il consolidamento di un costone tufaceo

Non conosce soste il lavoro di Giuseppe Tito, sindaco di Meta e consigliere della Città Metropolitana di Napoli, per portare a compimento la programmazione della consiliatura che si avvia al termine e che per il primo cittadino rappresenta la conclusione di un ciclo amministrativo durato dieci anni, salvo novità governative di cui si sta discutendo perchè allo stato non è consentita la ricandidatura per un terzo mandato. A Meta si voterà l'anno venturo, probabilmente a giugno congiuntamente alle elezioni europee.

Queste le due ultime novità annunciate dal sindaco Tito: "Ancora una volta fatti e non parole, portiamo a casa altri due finanziamenti: il primo di 200mila euro della Regione Campania per la sistemazione degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio comunale. I tratti interessati sono Via Guglielmo Marconi e Via del Salvatore. Il secondo intervento riguarda la sistemazione del costone tufaceo sottostante via Rivolo per il quale abbiamo ottenuto un finanziamento di 1 mln e 100mila euro.

Abbiamo dimostrato, come amministratori, capacità di progettare e di recuperare risorse. Voglio ricordare che il 95% degli interventi effettuati sul nostro territorio provengono da finanziamenti ministeriali, regionali e della Città Metropolitana di Napoli. In poche parole a costo zero per i Cittàdini di Meta".

Una sottolineatura di non secondaria importanza quella del primo cittadino il cui attivismo sul piano extra comunale è ben noto e soprattutto produttivo come evidenzia in un commento con una sottile vena polemica diretta ai suoi detrattori: "Si continua a lavorare senza sosta al di là dei leoni di tastiera. Il sottoscritto va avanti come un treno per rendere Meta sempre più bella".

(Nella foto il sindaco Giuseppe Tito in una recente seduta del Consiglio della Città Metropolitana di Napoli)