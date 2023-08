Castellammare di Stabia, l'Eav spiega ai cittadini pechè conviene il sottopasso L'ostilità della città all'opera rischia di bloccare i lavori, l'Eav spiega i vantaggi

Il progetto di Eav di abolire il passaggio a livello di Via Cosenza della Circum continua a mobilitare la città e le forze sociali, culturali ed economiche che si oppongono alla realizzazione del sottopasso che metterebbe fuori gioco l'intero quartiere San Marco dove vivono ventimila persone tutte indisponibili a sopportare i disagi dell'opera, ma soprattutto le conseguenze che ne deriveranno per famiglie e soprattutto operatori commerciali.

Nel braccio di ferro ingaggiato con l'Eav si fa strada il tentativo dell'Azienda di spiegare in modo più dettagliato la tipologia dell'intervento, la necessità di attuarlo anche per ragioni di sicurezza pubblica e le garanzie che vengono fornite a cittadini e commercianti.

Sono tre gli argomenti più significativi su cui si concentrano le richieste di spiegazioni da parte dei cittadini, sottolinea l'Eav, e riguardano: la sicurezza, la durata dei lavori e la circolazione durante i lavori.

L'opera riguarda il raddoppio della linea Torre Annunziata-Castellammare di Stabia

"L'opera rientra nel progetto di raddoppio della linea Circumvesuviana sulla tratta Torre Annunziata-Castellammare di Stabia e prevede la realizzazione del sottopasso di Via Cosenza con la chiusura dei passaggi a livello di Via Cosenza e di Via Grotta San Biagio. Questo perchè le norme europee, italiane e ANSFISA ritengono i passaggi a livello (PPLL) una fonte di pericolo e ne chiedono l'eliminazione.

Quello di Via Cosenza rappresenta quotidianamente un pericolo per tutti gli utenti della strada perchè durante la chiusura si genera caos provocando una situazione di grave pericolo soprattutto alla riapertura del passaggio a livello, quando tutti hanno fretta di attraversare l’incrocio, in entrambi i sensi di marcia.

In prospettiva, ultimati i lavori del raddoppio della linea ferroviaria da Torre annunziata a Castellammare centro, il nuovo segnalamento ferroviario e con i nuovi 100 treni ordinati a Stadler, il passaggio a livello resterà chiuso 3 minuti ogni 6 minuti, ovvero mezz’ora ogni ora. Gli effetti della continua chiusura del passaggio a livello saranno devastanti sia sul traffico veicolare sia per l’attraversamento pedonale. Dal punto di vista ambientale la situazione peggiorerà notevolmente, per i residenti e per gli utenti della strada".

Il sottopasso genererà ordine a Via Cosenza

"Con la realizzazione del sottopassaggio di via Cosenza vigerà l'ordine nell’attraversamento della linea ferroviaria. I flussi carrabili e pedonali verranno separati gli uni dagli altri, anche per una maggiore sicurezza di tutti gli utenti della strada. Il sottopasso di Via Cosenza metterà in collegamento h24 Castellammare centro con il Rione San Marco che sarebbe, viceversa, isolata complessivamente 12 h su 24 h al giorno a causa della chiusura del passaggio a livello.

Il sottopasso pedonale che corre in affiancamento a quello carrabile si sviluppa all’aperto per quasi tutta la sua lunghezza: infatti Il tratto coperto di attraversamento è lungo 20 metri, corrispondente a circa un decimo della sua lunghezza complessiva. Avrà doppio accesso tramite scale e tramite rampe per le persone con mobilità ridotta. Sarà completamente videosorvegliato h24 e inoltre lungo il tratto coperto, di lunghezza pari a 20 metri, verranno installate delle colonnine SOS collegate agli organi preposti alla sorveglianza. Le telecamere del sottopasso, per una maggiore sicurezza dei cittadini, verranno collegate anche a due maxi-schermi installati nelle due rispettive aree pedonali prospicienti la linea ferroviaria.

Inoltre verranno realizzate a quota edifici diverse aree pedonali di cui una carrabile per l’accesso ai mezzi di primo soccorso e carico/scarico per le attività commerciali. Non meno importanti sono i risultati dello studio ambientale condotto in loco da cui è emerso che, con la realizzazione del sottopasso, si avrà una diminuzione del 30% dell’inquinamento atmosferico e acustico altamente nocivo alla salute umana e all’ambiente".

Prima dei lavori saranno attuati interventi di miglioramento della viabilità

Prima dell’avvio dei lavori del sottopasso di Via Cosenza verrannno realizzati interventi mirati a potenziare e migliorare la viabilità cittadina, in particolare, con la nuova viabilità si avrà:

• Via Cosenza a doppio senso di marcia e sezione costante di 7,00 m, senza le attuali interruzioni dovute alla chiusura del PP.LL.

• Via de Nicola con allargamento del ponte che sottopassa Corso Italia in continuità al tratto già allargato che sottopassa la sede ferroviaria, con adeguamento della strada.

• Realizzazione di una rotatoria in corrispondenza della SS145-SS366 che permetterà il collegamento diretto con Castellammare Centro e con il Rione San Marco.

Durante i lavori del sottopasso i treni continueranno a circolare regolarmente e nel sottopasso potranno transitare gli autobus

nelle due direzioni opposte. Anche l’altezza (minima di 4,50m) è adeguata al transito di autobus.

Per quanto riguarda il Rione S. Marco non sarà isolato da Castellammare centro perchè il sottopasso unificherà il territorio di Castellammare: grazie alla rimozione del passaggio a livello, che crea continue interruzioni al traffico veicolare e pedonale, sarà continuo il passaggio e il collegamento con il Rione S. Marco".

Migliore qualità della vita anche sul piano acustico-ambientale

"Uno studio ambientale pre e post intervento ha verificato che col sottopasso si prevedono dei miglioramenti acustici e ambientali con l’azzeramento dei tempi di sosta dei veicoli in corrispondenza della chiusura del passaggio a livello.

Per quanto riguarda la paventata chiusura di 24 mesi tempo di realizzazione dei lavori durante le quali saranno assicurati tutti gli accessi pedonali alle unità residenziali e commerciali e l’accesso carrabile ai mezzi di soccorso ed ai mezzi di carico e scarico merci. Inoltre, è previsto un’indennità, un ristoro per i commercianti che subiranno calo delle vendite

Prima dell’avvio dei lavori saranno effettuati dei testimoniali di stato sugli edifici presenti in corrispondenza dell’area di cantiere, per verificare lo stato attuale di questi ed eventuali successivi danni alle abitazioni, che saranno opportunamente monitorate, messe in sicurezza, assicurate ed eventualmente risarcite per eventuali danni. Si pianificheranno incontri costanti con la cittadinanza per un aggiornamento continuo sullo stato dei lavori e su eventuali problematiche e disagi che emergeranno, per la tempestiva risoluzione".

A cosa serve il doppio binario?

Questo intervento risulta fondamentale in quanto incrementerà le corse giornaliere Napoli – Castellammare (con cadenzamento di 12 minuti) e con l’inserimento di idonei posti di incrocio e di interscambio, potenzierà e faciliterà i collegamenti con Sorrento. Inoltre permetterà la costante connessione tra Castellammare Centro ed il Rione San Marco, senza le attuali interruzioni previste con la chiusura del passaggio a livello. Incrementando il passaggio giornaliero, ovvero, la frequenza delle corse dei treni il passaggio a livello resterebbe chiuso più spesso e più a lungo comportando un enorme problema di sicurezza oltre che numerosi disagi ai cittadini".