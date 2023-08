Piano di Sorrento: arriva il festival "Caruotto sotto le stelle" Il 7 e l'8 agosto la città diventa un palcoscenico cielo aperto con artisti di strada e gastronomia

Il 7 e l'8 agosto si svolge il "Caruotto sotto le stelle, festival degli artisti di strada, gastronomia e shopping", un'iniziativa della Confcommercio-Ascom patrocinata dal Comune e realizzata in collaborazione con il Forum dei Giovani e la Pro Loco.

Un grande palcoscenico a cielo aperto dove la magia dell’arte, il buon cibo, la musica, le promozioni speciali, l’animazione per bambini e l’intrattenimento per tutte le età saranno protagonisti. «Diamo una nuova veste e nuova linfa ad uno degli appuntamenti più attesi dell’estate commerciale carottese - dichiara Gianluca Di Carmine presidente della locale associazione dei commercianti - Con la forte sinergia creata tra tutte le realtà e le persone coinvolte nell’evento, che ringrazio per la passione e l’impegno fattivo, insieme quest’anno proponiamo un’esperienza trasversale, ricca di stimoli creativi, all’insegna del divertimento, del relax e della valorizzazione di talenti, bellezze e peculiarità».

La passeggiata tra le vetrine delle attività imprenditoriali carottesi, ricche di offerte pensate per l’occasione, sarà accompagnata passo dopo passo dalle attrazioni posizionate lungo il percorso: bolle di sapone, spettacoli di fuoco, giochi di luce, equilibristi, maghi, giocolieri e caricaturisti provenienti da tutta la Campania. L’isola pedonale è prevista dalle 19.30 alle 22.30 e sarà possibile partecipare al Gioco della Ruota della Fortuna con una spesa minima di 10 euro nei negozi aderenti all’iniziativa. In Piazza Cota, inoltre, spazio all’animazione per bambini e all’intrattenimento musicale in entrambe le serate, mentre l’8 agosto l’evento terminerà con lo spettacolo “Eppure Sorrido” del comico di Made in Sud, Paolo Caiazzo, nell’ambito del cartellone degli eventi estivi comunali.