Piano di Sorrento, eventi e appuntamenti della settimana di Ferragosto La rassegna "Estate Blu davanti al Golfo di Surriento" propone un ricco cartellone di manifestazioni

E' una settimana ricca di eventi quella del ferragosto a Piano di Sorrento dove l'Assessorato alla Cultura, Turismo e Spettacolo cui sovrintende il vice sindaco Giovanni Iaccarino propone appuntamenti per tutti i gusti nell'ambito della rassegna “Estate Blu 2023 davanti al Golfo di Surriento”.

Il Ferragosto inzia ancor prima che spunti l'alba, alle 4.30 nella Villa Fondi, con il tradizionale "Concerto all’Alba" dedicato alla Vergine Maria (Festa dell'Assunta) con l'esibizione dell'artista Fiorenza Calogero accmpagnata da Marcello Vitale (direzione musicale e chitarra battente), Carmine Terracciano (chitarra), Nino Conte (fisarmonica), Gianluca Mercurio (percussioni) e Fortuna Liguori (attrice e arte figurativa).

Mercoledì 16 a partire dalle 21, sempre a Villa Fondi lo spettacolo col Gran Duo Ars Nova di Giuseppe Pollio al clarinetto e Loretta Proietti al pianoforte accompagneranno i loro spettatori nell’incanto di una suggestiva sera d’estate.

Giovedì 17 a Villa Fondi alle 20.30 il gruppo culturale di Ciro Ferrigno presenta “L’amore secondo Franco Gargiulo”, un viaggio nei racconti di un uomo devoto alla famiglia e al suo paese che crede vivamente nella forza salvifica dell’amore, soprattutto dell’amore divino. L’intervento dell’autore sarà accompagnato dal chitarrista Alfonso M. Delli Franci.

Venerdì 18 Gio Evan a Villa Fondi a partire dalle ore 21 per un imperdibile incontro-intervista con un artista che sa mettersi in ascolto e vivere appieno il mondo in torno a sé. Scrittore, poeta, filosofo, umorista, cantautore in gara al Festival di Sanremo nel 2021, poliedrico performer che ha girato in bicicletta India, Sud America e Europa e affiancato maestri e sciamani per cercare di comprendere la nostra natura.

Sabato 19 alle ore 20.30 a Villa Fondi, incontro letterario col genere dark fantasy. Dopo aver pubblicato Paradox nel 2022, Adriana Moccia presenta il secondo capitolo della sua trilogia ambientata a Sorrento. Un romanzo ricco di tensione, di colpi di scena e personaggi intriganti dove l‘amore è il vero protagonista. Con l’autrice dialogherà il vice sindaco Giovanni Iaccarino.

Chiusura domenica 20 alle ore 21 a Villa Fondi l’evento “Un sorriso in coppia”, una serata in cui mamme, papà, zii e nonni possono mettersi in gioco con figli e nipoti partecipando a sfilate in passerella e simpatiche prove di abilità. Una serata di puro divertimento con la propria famiglia e non solo. Per iscriversi, telefonare al numero: 3283762997.

(Nella foto la scrittrice Adriana Moccia)