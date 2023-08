Di Sarno: "Al primo posto la mitigazione dei rischi geoidrogeologici" Comune è assegnatario di 1 milione di euro, fondi del Pnrr per la messa in sicurezza del territorio

“Il Comune è assegnatario di 1 milione di euro, fondi del Pnrr per la messa in sicurezza del territorio. Stanno per partire i lavori di messa in sicurezza di aree importanti, in particolare delle zone a Monte. Dunque a breve partiranno le realizzazioni delle rispettive opere per la mitigazione dei rischi geo – idrogeologici. Partiremo con la messa in sicurezza del Borgo, di Santa Maria a Castello e dei relativi versanti del Monte Somma. Abbiamo da poco anche completato la prima parte della manutenzione degli alvei borbonici”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.