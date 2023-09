Sant'Agnello, Coppola: "Sull'Ospedale Unico si pronuncino anche i sindaci" Infuria lo scontro nella Penisola Sorrentina tra contrari e favorevoli alla realizzazione dell'opera

Non passa giorno senza che si allunghi la lista dei sostenitori e oppositori al progetto del nuovo ospedale assurto ormai a unico argomento oggetto di dibattito pubblico e politico in Penisola Sorrentina nell'attesa di conoscere la decisione che sarà assunta dal consiglio comunale di Sant'Agnello che dovrebbe esprimersi entro il mese di settembre.

Legambiente ha comunicato di essere contraria al progetto adducendo le medesime osservazioni già espresse dalle altre associazioni ambientaliste e rafforzando il fronte del No che poi è quello che l'amministrazione del sindaco Antonino Coppola privilegia per la dichiarata ostilità della sua maggioranza all'opera.

C'è però una novità e riguarda la proposta avanzata da Giuseppe Coppola, già candidato sindaco avversario dell'attuale primo cittadino e oggi capogruppo di opposizione in consiglio comunale. L'esponente di "Sant'Agnello prima di tutto" col suo gruppo ha chiesto alla maggioranza di convocare un consiglio comunale aperto alla partecipazione anche dei sindaci degli altri comuni peninsulari affinchè si possa animare un confronto tra il consiglio di Sant'Agnello, cui spetta la decisione formale, e i sindaci degli altri Comuni che hanno titolo a intervenire trattandosi di un progetto comprensoriale a livello di distretto sanitario 59.

Coppola: l'argomento riguarda tutte le amministrazioni della Penisola

Spiega Giuseppe Coppola: "...Nel rispetto delle valutazioni e delle posizioni di tutti su un tema così importante qual è quello della salute pubblica e più specificamente del progetto del nuovo Ospedale da realizzarsi a Sant'Agnello, riteniamo pregiudizievole di un serio e costruttivo confronto l'atteggiamento sin qui assunto dal sindaco e dalla maggioranza. Rispetto a una situazione che si fa ogni giorno sempre più lacerante e divisiva della cittadinanza santanellese e dell'opinione pubblica peninsulare, anche per l'ampio risvolto mediatico che ha assunto la questione, il Sindaco e il Consiglio comunale hanno l'obbligo, al di là dei formali iter amministrativi in corso, di confrontarsi sull'argomento nella sede preposta, cioè il consiglio comunale, estendendo l'invito a partecipare anche ai Sindaci degli altri Comuni della Penisola Sorrentina che, come quello di Sant'Agnello, hanno pieno titolo e dovere a intervenire e a condividere resposabilmente le decisioni che si andranno prossimamente ad assumere.

Si invitano pertanto il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale a voler convocare a stretto giro una seduta del consiglio sull'argomento "Ospedale Unico" con invito anche ai Sindaci degli altri Comuni della Penisola Sorrentina per discutere serenamente del problema e condividere le valutazioni che emergeranno trattandosi di una questione di generale interesse per tutta la Penisola Sorrentina".

Insomma, smettiamola di dividerci tra favorevoli e contrari, di alimentare lo scontro civico e confrontiamoci nella sede istituzionale per valutare tutti insieme la decisione da assumersi.