Sorrento, la Uil presenta un libro sulla "silver economy" Al Chiostro di San Francesco venerdi 22 settembre alle ore 19

Invecchiamento attivo e silver economy per un modello sostenibile è il punto cardine intorno a cui ruota il libro “I quattro cavalli. Stato, mercato, ambiente e welfare: l’Ecosistema d’Argento per un modello sostenibile” - a cura di Biagio Ciccone con prefazione di Carmelo Barbagallo ed edito da FrancoAngeli che sarà presentato venerdì 22 settembre alle ore 19 nel Chiostro di San Francesco a Sorrento.

All’iniziativa, realizzata in collaborazione con Ada Napoli ODV, interverranno il sindaco Massimo Coppola, il presidente del Consiglio comunale di Sorrento Luigi Di Prisco, il docente ordinario di Sociologia Economica Paola De Vivo e Lucia Mautone, consulente della protezione sociale Inps, direzione coordinamento metropolitano Napoli

Sarà presente il curatore Biagio Ciccone, segretario generale della Uil Pensionati Campania, modererà l’incontro Maria Zamboli, specialista in Comunicazione d’impresa e pubblica.

I dati contenuti nel volume, ricco di contributi di eminenti studiosi, dimostrano come la “silver economy” possa diventare uno strumento di crescita economica e di inclusività in una società sempre più anziana.

“Recenti studi dimostrano che la popolazione anziana è in continua crescita in Italia – ha sottolineato Luigi Di Prisco – Per questo è urgente ripensare non solo alle modalità di assistenza per gli anziani non autosufficienti, ma anche a un modello economico che offra servizi alla popolazione anziana. In questo modo si innescherebbe un meccanismo virtuoso, utile anche per i giovani che trarrebbero vantaggio dalla forza economica degli anziani, in un’ottica di solidarietà intergenerazionale. Non bisogna, poi, dimenticare che anche il sistema pensionistico va rafforzato per tutelare gli anziani, sempre più in difficoltà per l’aumento generale dei prezzi a cui stiamo assistendo”.