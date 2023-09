A Sorrento la due giorni dedicata all'alimentazione: "Nutrire il futuro" Doppio appuntamento il 26 e 27 settembre, alle 16.30, in sala consiliare con le scuole della città

Riflettori accesi sui temi della sana e corretta alimentazione che trova nella scuola, attraverso il servizio della mensa, un'occasione di sensibilizzazione rivolto ai giovanissimi e alle loro famiglie. Come si può attuare questa strategia informativa? Attraverso la conoscenza del servizio di mensa scolastica che può facilitare, fin dall'infanzia, l'adozione di abitudini alimentari fondamentali per la promozione, in primo luogo, di stili di vita salutari.

E' questo l'obiettivo dei due incontri informativi promossi dal Comune di Sorrento, in collaborazione con l'Asl Napoli 3 Sud, in programma martedì 26 settembre, riservato al personale e alle famiglie agli alunni dell'istituto comprensivo Torquato Tasso, e mercoledì 27 settembre, riservato all'istituto comprensivo Sorrento-. Entrambi gli incontri si svolgono alle ore 16.30, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale.

A introdurre i lavori il sindaco Massimo Coppola con i successivi interventi di Pierluigi Pecoraro, Teresa Mastantuono e Francesco Fanara, dirigenti presso l'Asl Napoli 3 Sud, Giuseppe Coppola, consulente della Myllennium, Salvatore Ercolano, nutrizionista e Linda Guarracino, coordinatore del servizio refezione della Prisma Cooperativa Sociale.

Si discuterà di ristorazione scolastica, dove è di fondamentale importanza elevare il livello qualitativo dei pasti, sia dal punto nutrizionale che sensoriale, mantenendo saldi i principi di sicurezza alimentare. La corretta gestione delle mense, può infatti favorire scelte alimentari nutrizionalmente corrette, tramite interventi di valutazione dell’adeguatezza dei menù e la promozione di alcuni piatti e ricette.