A Sant'Agnello il WWF libera un falco pellegrino ferito dai bracconieri Domenica 8 ottobre nell'Oasi in Città in occasione della giornata "Urban Nature"

E' giunta alla VII edizione “Urban Nature” un’iniziativa promossa dal WWF per diffondere il valore e la cura della natura in città per il benessere delle persone, rinnovando il modo di pensare e di pianificare gli spazi urbani e favorendo azioni virtuose da parte di amministratori, comunità, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani.

Per l'occasione, grazie alla collaborazione dei Carabinieri Forestali e delle Guardie Volontarie del WWF Italia, verrà rimesso in libertà uno stupendo esemplare di falco pellegrino sparato dai bracconieri, recuperato dai volontari del WWF e curato al CRAS il Frullone di Napoli.

Numerosi appuntamenti e iniziative saranno realizzati in tutta Italia, dove nelle piazze sarà possibile regalarsi una felce per aiutare il WWF a creare Oasi in ospedale per i piccoli pazienti delle strutture pediatriche. Urban Nature 2023 ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, di ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ed è realizzata in collaborazione con i Carabinieri forestali e ANMS (Associazione Nazionale dei Musei Scientifici).

La visita all'oasi in città nata su un'autorimessa interrata sei anni fa

Per l’occasione il WWF Terre del Tirreno dedicherà la giornata alla riscoperta della Natura all'Oasi in città di Sant’Agnello, il parco ri-creato sulla superficie di un’autorimessa interrata dove, a sei anni dalla sua inaugurazione, l’area naturale si presenta incredibilmente rigogliosa e sempre più ricca di biodiversità!

A partire dalle 10 e fino al tramonto sarà possibile con le guide WWF scoprire insieme la variegata flora del parco e conoscere gli affascinanti abitanti dell'oasi. Nei pressi dell'info point sarà allestita una mostra fotografica dedicata agli insetti e alla fauna del parco, alcuni stand per conoscere le attività dell'associazione e la storia delle api e del miele, oltre a laboratori di disegno per dipingere un erbolario ad acquarello per i più piccoli e tanto altro ancora. Nella foresta dei bambù sarà possibile farsi una foto con la mascotte Panda!



Ospite dell’evento sarà l’artista poeta Gianni Menichetti che, da oltre 42 anni, vive nel canyon selvaggio il Porto di Positano, a contatto con la natura e senza gli agi della moderna civiltà, in compagnia della sua famiglia di cani, galline, anatre, volpi, pipistrelli, rane, rospi e salamandrine a cui ha dedicato il suo ultimo libro (ed. the Golda Foundation, Moraga, California) intitolato "Animal Loves of My Life" che sarà possibile trovare in anteprima all'info point dell'oasi.