Allerta meteo, scuole chiuse in molti comuni in Campania: ecco dove Da Benevento a Napoli e in altri comuni le decisioni dei sindaci

Allerta meteo per temporali in Campania e forte vento: scatta in diversi comuni la chiusura delle scuole a scopo precauzionale.

Come sempre, l’ordinanza scuole chiuse per allerta meteo è diramata dal sindaco (o dal commissario) e si valuterà caso per caso l’entità delle possibili precipitazioni e i rischi cui eventualmente sarebbero sottoposti allievi, personale docente e non docente.

Elenco scuole chiuse in Campania per allerta meteo (in aggiornamento):

Napoli

Nocera Inferiore

Sarno

Monte di Procida

Somma Vesuviana

Portici

Pagani

Angri

Pellezzano

Capua

Sant’Egidio del Monte Albino

Pozzuoli

Casoria

Afragola

Caserta

Cava dei Tirreni

Benevento

Gragnano

San Sebastiano al Vesuvio

Torre Annunziata