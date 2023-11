Nove asiatici stipati in casa, blitz della polizia locale a Palma Campania L'abitazione era anche in precarie condizioni igienico-sanitarie: denunciato il proprietario

Contrasto al sovraffollamento nelle abitazioni, la polizia locale di Palma Campania in campo per i contriolli. Due veicoli e quattro agenti dei caschi bianchi - guidati dal comandante Massimiliano Falcone - hanno effettuato un blitz all'interno di un appartamento di via Nuova Nola.

All'interno i caschi bianchi hanno trovato nove persone di origine asiatica, in un appartamento all'interno del quale c'erano addirittura 15 letti. Constatata anche le precarie condizioni igienico-sanitarie dell'immobile.

Elevate diverse sanzioni, anche per la mancata presentazione delle dichiarazioni di ospitalità, nei confronti del locatario dell'abitazione, che dovrà pagare 3mila euro.

Nelle prossime ore sono previste ulteriori verifiche da parte dell'ufficio tecnico comunale: il sindaco Nello Donnarumma dovrebbe firmare l'ordinanza di sgombero.