A Sorrento si accendono i riflettori su "M'illumino d'inverno" per il Natale '23 Presentata a Villa Fiorentino la grande kermesse che da novembre a gennaio allieterà il Natale

Presentata a Villa Fiorentino la grande kermesse di Natale 2023 nel format "M'illumino d'inverno" giunto alla XV edizione e classificatosi al primo posto nella graduatoria degli eventi finanziati dalla Regione Campania.

Cinquanta giorni di appuntamenti, un calendario lungo tre mesi, da novembre a gennaio, con oltre cento eventi programmati in ogni angolo della città, dal centro alle frazioni e che, come ha spiegato il sindaco Massimo Coppola, sono destinati in primis ai cittadini e in particolare ai bambini e, ovviamente, a quanti vorranno visitare Sorrento nel periodo che anticipa e segue le festività natalizie.

Dal 24 novembre al 21 gennaio, musica e tradizioni, fede e solidarietà, teatro e cinema, arte e danza, gusto e folclore, saranno gli ingredienti della manifestazione promossa dal Comune di Sorrento in collaborazione con la Regione Campania e la Fondazione Sorrento.

Sabato 25 novembre l'accensione dell'albero di Natale e delle luminarie

La manifestazione avrà inizio, come da tradizione, con l'accensione del grande albero di Natale in piazza Tasso e delle luminarie, fissata il 25 novembre alle ore 18. Dal 24 al 26 novembre, il "Black Friday" e lo "Shopping sotto l'albero", che coinvolgerà i negozi del centro con offerte dedicate e spettacoli allestiti in vari punti della città.

Dal 27 novembre all'1 dicembre, la 46esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema, un appuntamento che richiama circa duemila accreditati, tra produttori, distributori, esercenti, ma anche attori, registi, giornalisti, istituzioni e professionisti costituendo il principale momento di confronto per l'industria cinematografica. L’edizione 2023 propone proiezioni gratuite ed eventi aperti al pubblico, e tanti appuntamenti dedicati ai cinefili.

Sempre cinema con la seconda edizione della rassegna Sorrento Film & Food Festival, in programma dal 27 dicembre al 6 gennaio al cinema Armida, che si articolerà in proiezioni gratuite, incontri, premiazioni e conferenze con i protagonisti dello showbiz nazionale e globale e masterclass per giovani attori.

Nutrita e variegata anche la proposta musicale. Dal 30 novembre al 2 dicembre, alle ore 20.30, nella Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo di Sorrento, riflettori accesi sulla 12ma edizione di "Suoni Divini", con Tiromancino, Ilaria Pilar Patassini e i GnuQuartet. Lo start è affidato a questi ultimi, un gruppo originale che ha saputo portare la musica di Nicoló Paganini lontano dalla concezione classica e dalla stesura virtuosa. Seguono l'1 dicembre Ilaria Pilar Patassini che si muove tra canzone d’autore, jazz, world music e musica classica e, il 2 dicembre, i Tiromancino un pezzo importante ed unico della musica italiana.

Quattro gli appuntamenti di "Natalèa per i borghi e le marine", la rassegna tra teatro e musica, nata per promuovere e valorizzare il territorio sorrentino che partirà il 3 dicembre alle ore 19 alla chiesa di Santa Lucia, con "Natale napoletano", per proseguire il 6 dicembre alle ore 19 alla chiesa di Sant'Anna a Marina Grande con "Notte 'ncantata", l'11 dicembre alle ore 19 alla chiesa di Sant'Attanasio Vescovo di Priora con "Christmas songs for you" e giovedì 21 alle ore 20 con "E' Natale, che spettacolo", con la partecipazione di Fabio Brescia.

Dal 18 al 20 dicembre, con inizio alle ore 19.30, torna Sorrento Jazz, alla sua 24ma edizione, che sarà ospitato nelle rinnovate sale del teatro Tasso. Si apre con la "Messa Jazz" dei Cantori di Posillipo diretti da Gaetano Raiola, il 19 Gaemaria Palumbo Quartet in "Songs", il 20 dicembre l'atteso spettacolo di Sergio Cammariere con il suo quartetto e, il 21 dicembre, la consegna del premio "Surrentum Eventi" al maestro Alfredo Santoloci e, a seguire, il concerto della Blind International Orchestra, con la partecipazione di Javier Girotto.

La Società Concerti Sorrento presenta tre giorni di eventi con omaggio a Enrico Caruso

Ancora musica, con la rassegna proposta dalla Società Concerti Sorrento che prenderà il via il 15 dicembre con un omaggio ad Enrico Caruso. Tre giorni di concerti, tra il teatro Tasso, il Circolo dei Forestieri e l'Hotel Excelsior Vittoria, per ricordare il grande tenore nel 150mo anniversario della nascita. Il cartellone proseguirà con varie date, tra cui il 25 dicembre il concerto di Natale, alle ore 17.30, alla chiesa dell'Annunziata, il 31 dicembre, alle ore 11.30 al teatro Tasso, il concerto di Fine Anno e l'indomani alle ore 17.30, ancora al teatro Tasso, il concerto di Capodanno della Sorrento Sinfonietta International Orchestra. Le musiche di Scarlatti, Bellini e Verdi, accompagneranno invece le performance dei "Tableaux vivants da Artemisia Gentileschi", veri e propri quadri viventi tratti dalle opere pittoriche della grande artista, che si svolgeranno il 13 e il 14 gennaio, su tre turni, ore 17, 18 e 19, nella Basilica di Sant'Antonino.

Si prosegue il 4 gennaio, ore 21, al teatro Tasso con il concerto di Enzo Gragnaniello, il 7 gennaio ore 20, al teatro Sant'Antonino, con Diego Moreno e il 9, ore 20, al teatro Sant'Antonino, con Fede‘N Marlen. Previsti numerosi concerti di musica classica, gospel previsti in varie chiese di Sorrento, e diversi gli appuntamenti con le coinvolgenti street band nel centro della città. L'attore Enzo Decaro sarà invece protagonista, il 14 gennaio, alle ore 20 al teatro Tasso con la commedia "Non è vero ma ci credo”.

Il 3 dicembre, per la gioia dei più piccoli, apre a Villa Fiorentino il Villaggio di Natale dove, fino al 26 dicembre, dalle ore 16 alle 20, si potranno incontrare Babbo Natale e tantissimi altri personaggi che saranno protagonisti anche di vari incontri nelle scuole e dell’Officina dei Piccoli Elfi, ospitata sempre a Villa Fiorentino dal 22 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 10 alle 12. Sempre dedicato ai bambini, per tutto il mese di dicembre, lo speciale Christmas Train che attraverserà il centro e tutte le frazioni, per raccogliere le letterine indirizzate a Babbo Natale.

Due presepi viventi: a Casarlano e nei giardini della cattedrale

Spazio anche alla fede e alla solidarietà, con i due presepi viventi allestiti a Casarlano e nei giardini della Cattedrale. Simboli del vero spirito del Natale, realizzati ad opera di decine di volontari, quello del borgo di Casarlano sarà aperto al pubblico nei giorni 26/27/29 e 30 dicembre e 1/2/5/6/7/12/13/14 e 16 gennaio dalle ore 18 alle 20, mentre quello della Cattedrale, il 23/25/28 e 30 dicembre e 1/5/6 e 7 gennaio dalle ore 17.30 alle 20.

Non potevano mancare i sapori, con numerosi appuntamenti. Dal 6 al 10 dicembre, tra piazza Veniero e corso Italia torna Chocoland, la fiera artigianale del cioccolato che proporrà per questa edizione show cooking di maestri pasticceri, musica e anche un sfilata di moda ispirata al "cibo degli dei". Piazza Lauro ospita invece, dal 7 al 10 dicembre, il Sorrento Street Food Village 2023, con Apecar che offriranno pizze, panini, fritti, specialità da varie regioni e tante altre proposte tutte in chiave gourmet. La pizza sarà di nuovo protagonista il 24 dicembre alla pizzeria Da Gigino e l'8 gennaio alla pizzeria Da Michele, con degustazioni gratuite.

Archiviato il Natale, i festeggiamenti continuano con l'arrivo del nuovo anno

Il 31 dicembre, alle ore 18, in piazza Tasso, l'accensione del Ciuccio di Fuoco, preceduta dalla sfilata del gruppo folkloristico. A partire dalle ore 23 e fino alle ore 3, in piazza Tasso, la Festa di Capodanno, con live music e dj set. Allo scoccare dell'una sarà possibile ammirare lo spettacolo di fuochi pirotecnici da Marina Piccola.

Da Capodanno alla Befana, il passo è breve. Il 5 e il 6 gennaio, dalle ore 16 alle 20, la Befana attenderà i bambini a Villa Fiorentino. Il 6 gennaio, con partenza da Priora alle ore 10 e arrivo in piazza Tasso alle 12, ci sarà lo spettacolo della Parata dei Bersaglieri. In serata alle 19.30 alla Basilica di Sant’Antonino, il concerto di Fiorenza Calogero.

A completare l'offerta di intrattenimento, le visite guidate allo splendido Bastione di Parsano (8/10 dicembre e dal 20 dicembre al 7 gennaio), gli spettacoli di burattini dei Fratelli Mercurio in piazza Tasso, l'arte di Luigi Stinga, dal 9 dicembre al 15 gennaio in villa comunale, il Ceppone di Santa Lucia il 12 e il 13 dicembre, il Natale d'arte in via San Nicola, il 15 dicembre e il 7 gennaio, la tombolata itinerante, il 10 dicembre, la Caccia al tesoro dal 25 al 27 dicembre.

Per chiudere, il 21 gennaio, la premiazione del concorso “Il presepe oggi”, alla sua 44ma edizione.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito del Comune di Sorrento, all'indirizzo www.comune.sorrento.na.it