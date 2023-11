A Castellammare di Stabia "1223-2023 da Greccio al Presepe Stabile Stabiano" Lunedì 27 novembre alle ore 19 nella Concattedrale di Santa Maria Assunta e San Catello

Un momento per rievocare il mistero del Natale, attraverso la storia, la cultura e la spiritualità del presepe, con la partecipazione di Padre Enzo Fortunato, frate minore conventuale, giornalista e saggista. L'appuntamento è per lunedì 27 novembre, alle ore 19, presso la Concattedrale di Santa Maria Assunta e San Catello in Castellammare di Stabia, che ospiterà la conferenza “1223 – 2023 da Greccio al Presepe Stabile Stabiano”.

“È un’occasione importante per rilanciare il Presepe Stabile Stabiano, che rappresenta una delle poche realtà e testimonianze storico-culturali di Castellammare fruibile tutto l’anno. Per fare questo stiamo anche lavorando ad una nuova scena per integrare anche delle ultime figure restaurate” spiega Massimiliano Greco, Presidente dell’Associazione Stabiese dell’Arte e del Presepe.

Una iniziativa fortemente sostenuta dalla Concattedrale di Castellammare di Stabia che ospita l’opera d’arte: “Rendere visitabile sempre il Presepe Stabile Stabiano significa salvaguardare e valorizzare un’opera d’arte patrimonio della città, di cui rischiavamo di perdere le tracce. Per questo sono contento che a portare avanti questa iniziativa sia lo stesso gruppo di fedeli che da sempre si è battuto per custodire e far conoscere la bellezza del nostro presepe” dichiara Don Antonio De Simone, parroco della Concattedrale.

A dialogare sul significato e l’importanza del Presepe oltre a Padre Enzo Fortunato, Massimiliano Greco e Don Antonio De Simone, interverrà anche Elena de Rosa, Presidente Club Inner Whell di Castellammare di Stabia. Nel corso della serata, moderata dalla giornalista Maria Elefante, sarà proiettato in anteprima anche un video realizzato da Corrado de Martino.