Vico Equense, la centenaria nonna Anna Maria accenderà l'albero di Natale Il sindaco Giuseppe Aiello: un simbolo della forza delle donne

Toccherà a nonna Anna Maria Starace accendere l’albero di Natale in Piazza Umberto I. La neo centenaria per un gesto simbolico che vuole rappresentare la forza delle donne, sarà accompagnata dal sindaco Giuseppe Aiello nella tradizionale cerimonia di accensione delle luminarie che daranno il via agli eventi natalizi.

Sarà tutto pronto per domenica 26 novembre alle ore 18. Il countdown precederà l’accensione dell’albero di luci momento simbolico contro la violenza sulle donne, ci sarà quindi spazio per numerose attrazioni: previsto lo spettacolo con il coro dell’Associazione “Amici della Musica di Santa Cecilia” e con la banda di Natale, l’esibizione di majorettes e tante altre sorprese per i più piccini, alla presenza dell’attrice Mariasole Di Maio, giovane protagonista della soap opera tra le più longeve d’Italia “Un posto al Sole”, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai Tre.

E' in fase definizione il calendario degli eventi che verrà comunicato nei prossimi giorni. “L’intento è stato quello di presentare una serie di iniziative diverse per intercettare tutti i gusti ma sempre con un occhio di riguardo per i bambini, perché il Natale è soprattutto la loro festa – ha spiegato il sindaco Aiello - Sarà un calendario ricco di appuntamenti che ha come scopo quello creare un clima di festa capace di riempire le strade e portare clienti nei negozi della nostra Città”.