Castellammare di Stabia, la "Mostra Presepi dal Mondo" compie vent'anni Dal 2 dicembre al 5 Gennaio l'esposizione delle opere uniche realizzate nei paesi del sud del mondo

E' giunta alla 20° edizione la "Mostra Presepi dal Mondo", un progetto nato nel 2004 per promuovere la conoscenza tra i popoli attraverso la rappresentazione dei presepi come vengono immaginati e visti nei vari paesi del sud del mondo. Le opere saranno in esposizione dal 2 dicembre al 5 gennaio.

Ciascun presepre rappresenta la creatività e la sensibilità dei popoli che l'esprimono attraverso i materiali e le tecniche che utilizzano con forme sempre diverse tra di loro.

Anche in questa edizione sono tanti i paesi presenti, dal Perù alla Colombia, dal Bangladesh al Kenya, passando per Bolivia, Cile, India, Palestina, Indonesia, Madagascar, Filippine, Macedonia, El Salvador, Haiti, Vietnam.

I materiali utilizzati sono sempre tipicamente locali e naturali: legno, terracotta e ceramica, tessuto, pietra, metallo, iuta, foglie e fibre di mais e rosa. Si tratta di lavorazioni fatte tutte a mano e il risultato è quello di realizzare pezzi unici e assolutamente particolari.

Dal 2017 la Mostra Presepi dal Mondo è allestita presso il Circolo della Legalità, un bene confiscato alla criminalità organizzata, affidato a SOS Impresa-Rete per la Legalità. Si tratta di un’associazione anti-racket e anti-usura della quale la CPS è partner in alcune iniziative di promozione della pace e della legalità, per una cultura della convivenza e dell’integrazione.