Boscoreale, regalo di Natale a cittadini e commercianti: apre il parcheggio L'area di via Sanfelice prevede una dotazione di 70 posti auto

Apre ufficialmente il parcheggio di via Sanfelice, alle spalle di Piazza Pace a Boscoreale. Sabato 9 dicembre alle 10 il taglio del nastro per l’area di sosta tanto attesa da commercianti e residenti. La gestione sarà affidata alla Publiparking, la società che ha già in appalto la sosta sulle strisce blu in città: 0,50 euro l’ora la tariffa oraria, valida dalle 8.00 alle 22.00, mentre è di 2 euro la tariffa per l’intera sosta notturna in vigore dalle 22 alle 8 del mattino seguente. Sono 70 i posti auto, 3 dei quali destinati ai disabili. L’intera area è stata dotata di un sistema di illuminazione ed è completamente videosorvegliata.

Il parcheggio di via Sanfelice è un’opera alla quale ha lavorato per anni Sergio De Prisco, ex capo dell’ufficio tecnico del Comune di Boscoreale, scomparso prematuramente lo scorso 5 marzo. E proprio per ricordare la sua figura che l'area porterà il suo nome: la cerimonia di intitolazione è in programma venerdì 22 dicembre.

“Aprire il parcheggio prima di Natale era un impegno che avevamo preso e che abbiamo mantenuto. In questi pochi mesi di Amministrazione abbiamo seguito l’iter per evitare che ci fossero rallentamenti burocratici. Un parcheggio che sarà sicuramente d’aiuto al commercio della zona. Era doveroso da parte nostra confermare la decisione già presa in passato sull’intitolazione a Sergio De Prisco. L’ex capo dell’Ufficio Tecnico si è dedicato in prima persona a questo progetto. Purtroppo solo una morte improvvisa gli ha impedito oggi di essere qui. Era doveroso organizzare una cerimonia alla presenza di tutti i familiari e per questo motivo l’intitolazione avverrà il 22 dicembre” - afferma il sindaco Pasquale Di Lauro.