Parte N-ATA SOMMA con ben 30 giorni di eventi a Somma Vesuviana

OGGI – Sabato 9 Dicembre – ore 16 - inaugurazione del Christmas Village al Castello quattrocentesco di Lucrezia D’Alagno. Ultimi ingressi alle ore 20 e 30.

Domenica 10 Dicembre – ore 18 accensione delle Luminarie. In Piazza Vittorio Emanuele III apertura del Villagio delle Fiabe.

Rosalinda Perna – Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana: “Ben 27 eventi. OGGI apertura del Castello di Lucrezia D’Alagno, più conosciuto come il Castello di Totò. E’ uno dei luoghi più belli dell’area vesuviana con i panoramici torrioni. Inaugureremo il Christmas Village. Il 16 la mostra di Taya Vysochanska. Avremo eventi per tutti. Piazza Vittorio Emanuele III sarà con dj dal vivo il 17 – 30 Dicembre e il 5 Gennaio. Ritorna il Presepe Vivente Artistico al Borgo Antico. Giochi ecologici con il ritorno del LudoBus, anche nelle zone più periferiche. Il 27 Dicembre i Solisti del San Carlo di Napoli omaggeranno il grande Enrico Caruso. Grandi concerti e spettacoli teatrali al Teatro Summarte. Il 7 Gennaio Tammurranti World Project”.

Piazza Vittorio Emanuele III una discoteca a cielo aperto ma il 27 Dicembre – Enrico Caruso: lo scugnizzo che conquistò il Mondo con i Solisti del San Carlo di Napoli.

Dopo anni ritorna il Presepe Vivente nella Terra Murata, il Borgo Antico di Somma Vesuviana, nei vicoli della Cinta Muraria Aragonese.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana: “Eventi per bambini, ragazzi, famiglie, per tutti e le strade, le piazze ma anche i siti culturali saranno luoghi di aggregazione sociale. Domani inaugureremo il Christmas Village con apertura del Castello di Lucrezia D’Alagno!”.

Un grande calendario grazie alla piena sinergia tra assessorati!

“Avremo eventi per bambini, ragazzi, famiglie per tutti. Dalla musica con dj dal vivo in Piazza Vittorio Emanuele III ai solisti del San Carlo che omaggeranno Enrico Caruso. Dal ritorno del Presepe Vivente che non si faceva da anni, all’isola pedonale di Via Aldo Moro con aperitivi. Dal LudoBus con i giochi ecologici all’attesa della Befana il 5 sera, in piazza Vittorio Emanuele III con i dj dal vivo. Dai grandi eventi teatrali al teatro Summarte al Villaggio delle Favole. Dalla mostra di Taya Vysochanska allo street food a base di prodotti locali. Un Natale con luoghi che siano protagonisti di socializzazione, di rapporti umani diretti”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano,

"Siamo a poche ore dall'inizio dei grandi eventi che saranno ben 27. OGGI, Sabato 9 Dicembre, apriremo il Castello di Lucrezia D'Alagno per il Cristmas Village. Sarà meraviglioso vedere eventi natalizi, in un sito del 1458. Sarà un'atmosfera magica. Domenica 10 Dicembre, partirà in Piazza Vittorio Emanuele III il Villaggio delle Favole. Il 16 Dicembre, Somma Vesuviana sarà città dello street – food grazie a Viviamo Somma, evento voluto da AICAST, dai commercianti. Sempre il 16, mostra – DONNA – di Taya Vysochanska – ha dichiarato Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano - ancora al Castello di Lucrezia D'Alagno. I LudoBus con i giochi ecologici sarà itinerante, per più punti della città. Il 24 e il 31 Dicembre, con VigiLiamo Somma, evento AICAST, avremo l'isola pedonale con aperitivi. Tammorre il 7 Gennaio al Teatro Summarte, Ritornerà il Presepe Vivente. Il 5 e il 6 Gennaio, il Presepe Vivente avrà luogo in un luogo davvero importante, bello. Il Presepe Vivente sarà nella Terra Murata, nei vicoli del Borgo Antico del Casamale, nella Cinta Muraria Aragonese. Un modo convincente per rendere i giovani consapeoli della bellezza che c'è, della ricchezza culturale e storica del territorio".

Il Villaggio delle Favole –

Domenica 10 Dicembre, alle ore 18, in Piazza Vittorio Emanuele III, accenzione delle Luminarie e inaugurazione del Villaggio delle Favole.

Il Christmas Village al Castello di Lucrezia D’Alagno, noto come Castello di Totò.

Sabato 9 Dicembre – dalle ore 16, ultimi ingressi alle ore 20 e 30, apertura del Castello di Lucrezia D’Alagno con inaugurazione del Christmas Village che continuerà anche il 10 – 16 – 17 – 22 – 23 Dicembre.

La Piazza Vittorio Emanuele III discoteca con dj dal vivo, Via Aldo Moro con isola pedonale, aperitivi e street – food a base di prodotti locali.

OGGI Sabato 16 Dicembre – ViViamo Somma con street – food locale nelle zone centrali. In Piazza Vittorio Emanuele III, discoteca con dj dal vivo. Il 17 Dicembre e il 30 Dicembre, dalle 20 con Danilo De Falco e Music Record. Il 5 Gennaio, dalle ore 21 e 30 – Aspettando la Befana – con Luca Sepe e Gigi Soriani dj set. I grandi eventi saranno a Somma Vesuviana.

Il LudoBus itinerante con i giochi ecologici.

Il LudoBus, dalle ore 16 e 30, alle ore 20 e 30, con i giochi ecologici sarà il 23 Dicembre in Piazza Vittorio Emanuele III, il 27 Dicembre in Piazzale Santa Maria del Pozzo, il 4 Gennaio in Piazza Europa

Presepe Vivente – inaugurazione alle ore 18 del 5 Gennaio, nei vicoli del Borgo Antico. Seconda serata, dalle ore 18 del 6 Gennaio.

Teatro, musica classica, musica popolare e mostre. Il 27 Dicembre serata dedicata a Enrico Caruso con I SOLISTI DEL SAN CARLO DI NAPOLI.

Il 16 Dicembre, la mostra – DONNA – di Taya Vysochanska, alle ore 18, al Castello di Lucrezia D’Alagno. Il 20 Dicembre, alle ore 19 e 30, la Ferraris Band in concerto al Teatro Summarte. Il 27 Dicembre – Enrico Caruso – lo scugnizzo che conquistò il Mondo, con concerto dei Solisti del San Carlo di Napoli, alle ore 20, Chiesa di San Giorgio in Piazza Vittorio Emanuele III. Il 29 Dicembre, ore 20 e 30 spettacolo teatrale – Tutto in ordine – del gruppo Il Tentativo , al Teatro Summarte. Il 2 Gennaio, concerto di Valeria Altobelli al Teatro Summarte, Il 7 Gennaio, alle ore 19 e 30, al Teatro Summarte lo spettacolo – A Napul Nascett – di Maione – Ausiello – Tammurranti World Project.

Il 6 Gennaio – dalle ore 9 e 30 – arrivo della Befana al Castello di Lucrezia D’Alagno con calze per tutti!