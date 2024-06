Napoli: spunta un profilo dall'Olanda per l'attacco. E su Chiesa... Si accelera sul mercato dopo l'accordo con Conte fino al 2027

Dall'accordo ufficiale con Antonio Conte al mercato: ecco il cambio di passo nella prospettiva del Napoli. Accelerazione nei contatti per Giovanni Manna, al lavoro da settimane su diversi profili e ora con il nuovo tecnico azzurro il direttore sportivo può riassumere le posizioni nella rivoluzione che sarà determinata alla rosa, reduce dal decimo posto in campionato.

Pista Gimenez, leader offensivo del Feyenoord

Se dal ritiro del Belgio Romelu Lukaku ha definito Conte il miglior allenatore lanciando ulteriori segnali di un gran rapporto con il salentino (insieme hanno vinto lo Scudetto all'Inter nel 2021), c'è una pista per l'attacco che porta all'Olanda e al Feyenoord. Il Napoli guarda con attenzione a Santiago Gimenez. L'attaccante messicano ha confermato numeri da leader offensivo in Eredivisie, ma anche in Champions League. Il classe 2001 risulta come il profilo in linea con le idee del Napoli: giovane, di qualità, in rampa di lancio nel calcio europeo e pronto alla sfida in un altro campionato. La società di Rotterdam chiede almeno 40 milioni di euro per il cartellino di Gimenez.

Roma, anche Napoli su Chiesa

Sempre per l'attacco lo sguardo azzurro è rivolto anche all'evoluzione di Federico Chiesa. L'agente dell'esterno offensivo della Juventus, Fali Ramadani, è in arrivo in Italia. Chiesa è legato ai bianconeri fino al 30 giugno 2025 e difficilmente inizierà la prossima stagione con un solo anno di contratto. In pole sembra esserci la Roma, ma occhio al Napoli nel restyling offensivo con Victor Osimhen in uscita e con il pressing del PSG su Khvicha Kvaratskhelia che prosegue.