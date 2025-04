Cremonese-Juve Stabia 1-1, le Vespe fanno un altro passo verso i play off Adorante porta avanti i gialloblu, Bonazzoli trova il pari nel finale

La Juve Stabia sfiora il colpo grosso sul campo della Cremonese ma fa un altro passo in avanti verso i play-off. Allo “Zini” le Vespe passano in vantaggio con un gol del solito Adorante ma vengono riacciuffate nel finale da Bonazzoli. Con 50 punti in classifica gli uomini di Pagliuca si confermano al quinto posto, a -3 dai grigiorossi.

CREMONESE-JUVE STABIA 1-1

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Ceccherini (16′ p.t. Antov), Ravanelli, Bianchetti; Barbieri (35′ s.t. Zanimacchia), Collocolo, Castagnetti, Vandeputte (35′ s.t. Valoti), Azzi; De Luca (25′ s.t. Bonazzoli), Johnsen (25′ s.t. Nasti). A disp. Drago, Tannander, Gelli, Majer, Moretti, Folino. All. Stroppa.

Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich (1′ s.t. Quaranta); Floriani Mussolini, Leone (1′ s.t. Buglio), Mosti (40′ s.t. Meli), Fortini; Piscopo (20′ s.t. Maistro); Adorante, Candellone (46′ s.t. Baldi). A disp.: Matosevic; Rocchetti, Varnier, Andreoni; Gerbo, Meli; Dubickas, Sgarbi. All.: Pagliuca.

Marcatori: 28′ s.t. Adorante (J), 35' st Bonazzoli (C)

Ammonizioni: Bellich (C) Johnsen (C)

Espulso:

Angoli: 6-3. Recupero: 1′ – 4′

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino. Assistenti: Mario Vigile di Cosenza e Fabrizio Aniello di Ancona. IV ufficiale: Michele Pasculli di Como. Var: Morenzo Maggioni di Lecco. Avar: Luca Massimi di Termoli.

Note: Spettatori Totali: 8.711 di cui 6313 abbonati e 517 ospiti.