Raid vandalico contro le telecamere di sicurezza: "Non ci intimidiscono" La sindaca Aruta: "Sono gli occhi della comunità, e la legalità non si spegne"

L'amministrazione comunale di Arzano ha reso noto il danneggiamento di due telecamere di videosorveglianza, avvenuto nei giorni scorsi all'incrocio cruciale tra via Vittorio Emanuele e via Garibaldi. Un atto vandalico che ha subito innescato la reazione delle istituzioni locali e provinciali.

"La situazione è pienamente monitorata e le attività di controllo e presidio del territorio proseguono senza sosta", ha assicurato il Comune in una nota ufficiale, evidenziando come l'episodio sia stato prontamente segnalato alle autorità competenti già mercoledì scorso.

La risposta non si è fatta attendere: la Prefettura di Napoli ha comunicato che l'atto vandalico sarà inserito all'ordine del giorno del prossimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Contestualmente, il Prefetto Michele di Bari ha disposto un'intensificazione dei servizi di vigilanza da parte delle Forze dell'Ordine in tutta l'area interessata, condannando con fermezza l'azione criminale ai danni di un impianto fondamentale per la sicurezza collettiva, finanziato attraverso il Pon Legalità del Ministero dell'Interno.

Il progetto "Occhi aperti in città", che ha portato all'installazione di 19 telecamere di videosorveglianza e selettori di targa ad Arzano, è frutto di una pianificazione sinergica con le Forze dell'Ordine, che hanno individuato i punti critici del territorio attraverso sopralluoghi tecnici. Il sistema di videosorveglianza copre attualmente l'intero centro storico, la zona industriale, via Napoli e la villa comunale, rappresentando un "presidio costante di legalità e prevenzione", come sottolinea l'amministrazione.

La sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, ha espresso con determinazione la posizione dell'amministrazione: "Le telecamere rappresentano gli occhi della comunità e non saranno certo degli atti vandalici a oscurare il nostro sguardo sul territorio. La legalità non si spegne: si rafforza. A chi pensa di intimidirci, rispondiamo con determinazione. Il percorso di riscatto e controllo del territorio avviato con la nostra elezione non si fermerà".

Sulla stessa linea l'assessore alla Polizia Municipale, Ernesto Pollice, che ha aggiunto: "Monitoriamo costantemente lo stato dell'impianto di videosorveglianza e siamo intervenuti prontamente per ripristinare il sistema danneggiato. Ogni gesto volto a sabotare la sicurezza pubblica è un gesto contro l'intera città, ma non ci faremo fermare. Continuiamo a lavorare, con le Forze dell'Ordine e con la cittadinanza, per un Arzano più sicuro, più giusto, più forte".