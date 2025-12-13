Napoli, vicina una giovane stella dal Boca Juniors: è un attaccante Il club azzurro sarebbe vicino a ingaggiare Pereyra, punta centrale classe 2008 a parametro zero

Milton Pereyra, giovane talento classe 2008 del Boca Juniors e attaccante di grande prospettiva, sembra ormai pronto a intraprendere una nuova avventura in Italia con il Napoli. La notizia arriva direttamente dall'Argentina. La giovane promessa potrebbe inziare il suo percorso nelle giovanili del club partenopeo, confermando un importante colpo di mercato orchestrato dal direttore sportivo Manna e dal team di scouting degli azzurri, sempre attenti a individuare futuri campioni.

Secondo le indiscrezioni, il Boca Juniors avrebbe appreso della situazione nelle ultime ore, in quanto il giocatore risulterebbe libero da vincoli contrattuali. Pereyra avrebbe preferito il Napoli al Brighton, e ora spetta alla società azzurra concludere i dettagli per assicurarsi il talentuoso attaccante a parametro zero.

