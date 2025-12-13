Torre del Greco: Istituito tavolo di confronto su via Lamaria Incontro istituto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella

Mario Pepe

Un tavolo di confronto che veda riuniti i rappresentanti della polizia municipale, una ristretta delegazione di residenti della zona di via Lamaria e i loro riferimenti tecnici. È quello istituto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, che ieri - venerdì 12 dicembre - come programmato nei giorni scorsi, ha incontrato una delegazione di residenti dell’area che comprende anche via Boccea e via Ruggiero, area interessata da necessari provvedimenti legati alla viabilità per provare a decongestionare il traffico venutosi a creare a seguito dell’inaugurazione del primo tratto della bretella autostradale, quello che collega la parte che confina con l’uscita del casello di Torre del Greco proprio con via Lamaria.

All’incontro, in rappresentanza dell’ente, hanno preso parte insieme al primo cittadino anche il vicesindaco e titolare della delega alla viabilità, Michele Polese, e il dirigente del comando di polizia municipale Gennaro Russo.

“Si è trattato di un confronto franco e sereno – tengono a sottolineare il sindaco Mennella e il vicesindaco Polese – che ha permesso da un lato all’ente di mettere sul tavolo le idee per provare a risolvere i problemi legati al traffico veicolare e dall’altro ai residenti di palesare le loro perplessità, in particolare relative a problemi di natura logistica che si potrebbero venire a creare per alcuni di loro con l’istituzione, in alcuni tratti stradali, del senso unico”.

A spiegare, dal punto di vista tecnico, qual è al momento il quadro della situazione, è stato il comandante della polizia municipale, chiamato anche a recepire i suggerimenti giunti dai presenti, a loro volta supportati da tecnici che sono intervenuti per confutare le tesi avanzate dai residenti.

Tenuto conto che, su alcune di queste idee, è stata evidenziata la possibilità di discutere dal punto di vista tecnico, è stata stabilita l’istituzione di un tavolo di confronto tra una delegazione di cittadini e gli addetti della polizia municipale.

Il primo incontro è stato già fissato per martedì 16 dicembre presso il comando di largo Costantinopoli: “In quella sede – concludono i rappresentanti dell’amministrazione comunale – saranno sviscerate tutte le idee finora emerse e si proverà a trovare una sintesi, che permetta di superare le problematiche che, come ammesso da tutti i partecipanti all’incontro, sono evidenti, coinvolgendo tutti i veicoli in transito nella zona di via Lamaria, in particolare le ambulanze e gli altri mezzi di soccorso”.