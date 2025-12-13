Nola, nasconde in casa oltre 2 kg di droga: arrestato Manette ai polsi di un 33enne napoletano

La polizia ha arrestato 33enne napoletano, con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Nola, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell'uomo, dove hanno rinvenuto oltre 2 kg di hashish e circa 40 grammi di marijuana, una pistola a salve, 8 cartucce a salve, 5 coltelli, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 205 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.