Nola, nasconde in casa oltre 2 kg di droga: arrestato

La polizia ha arrestato 33enne napoletano, con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Nola, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell'uomo, dove hanno rinvenuto oltre 2 kg di hashish e circa 40 grammi di marijuana, una pistola a salve, 8 cartucce a salve, 5 coltelli, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e  205 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

