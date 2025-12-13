Schiacciata dal cancello, condanna confermata in appello Un anno di reclusione e 25mila euro per marito e quattro figlie

La prima sezione della Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna in primo grado inflitta al proprietario dell' abitazione presa in fitto da una donna di 60 anni che rimase schiacciata nel cortile dal cancello d'ingresso. Il grave incidente si verificò a Mugnano, in provincia di Napoli, nel dicembre 2018. Il giudice ha condannato l' imputato, un costruttore di Mugnano, a un anno di reclusione e al pagamento di una provvisionale da 25mila euro al marito e a ciascuna delle quattro figlie della vittima, tutti difesi dall' avvocato Sergio Pisani.