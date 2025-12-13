Napoli, Mainoo è il primo obiettivo ma il Manchester United pone le condizioni L'allenatore Amorim potrebbe bloccare la partenza del centrocampista: bisogna ancora aspettare

Il Napoli sembra incontrare ostacoli significativi nella corsa a Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United che il direttore sportivo Manna segue da tempo. La questione si complica soprattutto in vista di un trasferimento a gennaio, periodo in cui il Manchester United deve fare i conti con la Coppa d’Africa e potrebbe preferire trattenere i suoi giocatori per via della rosa ridotta. Situazione simile si presenta per Zirkzee, da tempo obiettivo della Roma, che continua ad averlo come priorità.

Anche per Mainoo, che ha trovato pochissimo spazio sotto la guida di Ruben Amorim, il desiderio principale resta quello di giocare di più. Il giovane centrocampista sarebbe disposto a partire in prestito, come già lo era ad agosto prima che Amorim bloccasse ogni possibilità di movimento. Oltre dieci club hanno manifestato interesse per il giocatore, ma spetta esclusivamente al Manchester United decidere se dare il via libera all'operazione. Al momento, la trattativa resta in stand-by proprio a causa della Coppa d’Africa, dato che per Amorim la rosa risulta già troppo limitata.

