Campania: contributi ai Comuni per la riqualificazione dei mercati rionali

Napoli può presentare un progetto per ogni Municipalità

Contributi ai Comuni campani per la riqualificazione dei mercati rionali. L’iniziativa mira a sostenere i mercati rionali non solo come luoghi di scambio economico, ma anche come centri di aggregazione sociale e di attrazione turistica, promuovendo al contempo l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale. Ciascun Comune può candidare un solo progetto, a eccezione del Comune di Napoli che può presentare un progetto per ogni Municipalità. Il contributo regionale a fondo perduto potrà coprire fino a un massimo di 80.000 euro per progetto, a fronte di un cofinanziamento comunale obbligatorio non inferiore al 10% del costo totale. Sono ammissibili interventi quali la riqualificazione dei posteggi, l’adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la realizzazione di servizi igienici, l’installazione di impianti di illuminazione a LED e servizi di innovazione tecnologica.

