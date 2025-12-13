Verso Udinese-Napoli: più lavoro in sala video che in campo Il giovedì di riposo e poi l'analisi approfondita degli errori commessi a Lisbona

Valutare bene le forze, fare un bilancio delle energie rimaste e di quelle recuperabili. Così Antonio Conte prepara in poche ore la sfida di domani alle 15 in casa dell'Udinese: poco tempo per lavorare sul campo, perché la priorità dell'allenatore è stata concedere il giovedì libero dopo il rientro mercoledì da Lisbona. L'obiettivo è tornare a vincere e rimanere al comando, senza dover preoccuparsi dei risultati delle due milanesi. Tanto lavoro in sala video sia ieri che oggi, prima della partenza per il Friuli. Conte ha analizzato gli errori commessi a Lisbona, in particolare i due difensivi che hanno permesso al Benfica di vincere.

L'attacco ha inciso poco in Portogallo, e per questo Conte domani potrebbe cambiare qualcosa. Dentro Politano, bene da subentrato in Champions, per Lang. Con lui Neres, stavolta a sinistra, e Hojlund prima punta. Spinazzola, ormai pienamente recuperato, dovrebbe occupare la fascia sinistra nel 3-4-2-1 al posto di Olivera. A centrocampo c'è la suggestione Vergara: l'ex settore giovanile sembra in crescita e potrebbe insidiare Elmas, anche se pure McTominay è apparso stanco e non si esclude un turno di riposo prima della Supercoppa di giovedì a Riad contro il Milan.