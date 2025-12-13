Sorpreso a compiere atti osceni in luogo pubblico: arrestato 59enne E' successo alla stazione ferroviaria di Portici

La polizia ha arrestato un 59enne napoletano, con precedenti, per atti osceni in luogo pubblico. Gli agenti del commissariato Portici-Ercolano, sono intervenuti in Piazza San Pasquale per la segnalazione di un soggetto intento a compiere atti osceni dinanzi ai passanti, per poi rivolgersi verso l’ingresso di un plesso scolastico.

In quei frangenti, l’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato di eludere il controllo finché non è stato raggiunto e bloccato.

Ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno constatato che lo stesso, nei giorni precedenti, era già stato segnalato per aver importunato con commenti inappropriati alcune studentesse.