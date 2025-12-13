Napoli: scacco alla movida nel quartiere Vomero L'offensiva della polizia nel week end

La polizia e nello specifico i commissariati Vomero, Bagnoli e Secondigliano, con il supporto dei militari della Guardia di Finanza, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 33 persone, di cui 5 con precedenti di polizia, controllato 6 veicoli e contestato 25 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 9 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 1.000 euro; infine, sono stati sequestrati 8 kg di generi alimentari in cattivo stato di conservazione.