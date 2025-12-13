Napoli: scacco alla movida nel quartiere Vomero

L'offensiva della polizia nel week end

napoli scacco alla movida nel quartiere vomero

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 33 persone, di cui 5 con precedenti di polizia, controllato 6 veicoli e contestato 25 violazioni del Codice della Strada...

Napoli.  

La polizia e nello specifico i commissariati Vomero, Bagnoli e Secondigliano, con il supporto dei militari della Guardia di Finanza, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 33 persone, di cui 5 con precedenti di polizia, controllato 6 veicoli e contestato 25 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 9 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, imposte numerose prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 1.000 euro; infine, sono stati sequestrati 8 kg di generi alimentari in cattivo stato di conservazione.

Ultime Notizie