Youtuber francese Giuliano nei guai per lancio documentario sul Napoli Fa esplodere i fuochi sotto la Tour Eiffel senza autorizzazioni

Lo youtuber francese Loris Giuliano, tifoso del Napoli, e' finito nei guai per aver promosso il suo documentario sulla squadra partenopea con uno spettacolo di fuochi d'artificio davanti alla Torre Eiffel fatto senza alcuna autorizzazione. Le autorita' francesi hanno aperto un'indagine per "messa in pericolo della vita altrui", in quanto il popolare content creatior non aveva l'autorizzazione per uno spettacolo pirotecnico, men che meno ai piedi del monumento simbolo di Parigi.

Un video postato sui social mostra Giuliano di spalle sulla spianata del Trocadero, con la Torre Eiffel sullo sfondo, vestito con un abito nero e con la locandina del suo documentario sul Napoli sulla schiena, mentre turisti stupiti filmano o fotografano i fuochi d'artificio. Nel video Giuliano, che su YouTube ha quasi due milioni di iscritti, si gira verso la telecamera ed esprime la sua gioia per aver terminato il documentario, che ha anche caricato ieri sera sul suo canale. Tuttavia, l'evento promozionale non era stato autorizzato, ha fatto sapere a Le Parisien il municipio del 16esimo arrondissement ed e' scattata la denuncia.