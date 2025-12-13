Caivano: messa in ricordo delle vittime del dovere È in programma domani al Parco Verde

Mario Pepe

È in programma domani al Parco Verde di Caivano, la Santa Messa in ricordo delle Vittime del Dovere, un appuntamento che quest’anno assume un significato particolarmente profondo: portare la memoria là dove la memoria è necessaria, in un territorio che lotta ogni giorno per affermare dignità, legalità e futuro.

La celebrazione, officiata da don Maurizio Patriciello, sarà ospitata nella Parrocchia San Paolo Apostolo. Nella cornice della Terza Domenica di Avvento, il tempo della luce che avanza, il territorio si unirà in un momento di preghiera che diventerà anche un atto civile, una promessa, un gesto collettivo di responsabilità. Questa Messa, organizzata dall’Associazione Vittime del Dovere in collaborazione con l’ANPS – sezione di Caserta, non è solo una tappa nel calendario delle commemorazioni. È una scelta. È una dichiarazione.

La Messa vedrà la partecipazione di numerose autorità civili e militari, presenti non solo per rappresentanza ma come segno concreto di vicinanza e responsabilità dello Stato verso chi ne ha incarnato i valori più alti.

Tra i presenti: il Gen. Div. Francesco Gargaro, Comandante Regione Carabinieri Campania; il Col. Valerio Massa, Comandante Aeronautica Militare – Scuola Specialisti Caserta; Il Capitano di Vascello Albino Grimaldi, Comando Logistico Marina Militare Napoli; il Ten. Col. Domenico Pezzella, Comando Territoriale Sud dell’Esercito Italiano; il Ten. Col. Michele Doronzo, Guardia di Finanza – Comando Regionale Campania; il Dott. Alfredo Carosella, Vicario della Questura di Napoli; il sindaco di Caivano, Dott. Antonio Angelino, il Dott. Antonio De Iesu, Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità del Comune di Napoli; il Ten.Col. Paolo Leoncini, Comandante del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna; il Cap. Cavallo Antonio Maria, Comandante Compagnia Carabinieri di Caivano; il Mar. Ca. Carlo Menzulli, Comandante Stazione Carabinieri Caivano; il 1° Lgt. Carlo Feola, Presidente dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa dell’Aeronautica Militare; il Dott. Antonio Borrelli, Questore di Caserta in quiescenza, il Dott. Goffredo Covino, Presidente della Federazione provinciale combattenti e reduci di Avellino; il Cav. Girolamo Vendemia, Presidente dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – sezione Caserta, e il Cav. Domenico Sparaco, Ispettore della Polizia di Stato in quiescenza, il Presidente dell’Associazione Vittime del Dovere, Dott.ssa Emanuela Piantadosi, e la Vicepresidente, Sig.ra Ambra Minervini.

Ad accompagnare la giornata sarà la Fanfara del X Reggimento Carabinieri “Campania”. Nel suo intervento, il Presidente dell’Associazione ribadirà il valore morale e umano di questa celebrazione: Le Vittime del Dovere non appartengono solo alle loro famiglie. Appartengono alla nostra coscienza collettiva. Hanno scelto il bene quando farlo significava rischiare tutto. E per questo la loro memoria continuerà a vivere ovunque ci sia bisogno di coraggio, equità e umanità.