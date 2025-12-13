Senologia Asl Napoli 1 Centro, nuova tecnica di intervento non invasiva Attivato il servizio Vae

Da oggi la Asl Napoli 1 Centro ha attivato presso l'Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Diagnostica e Interventistica Senologica, diretta da Marcella Montemarano, il nuovo servizio Vae (vacuum assisted excision). Si tratta di una tecnica interventistica che consente di trattare e asportare definitivamente alcune patologie della mammella garantendo un approccio terapeutico definitivo evitando quindi il più invasivo intervento chirurgico. Al momento il servizio è disponibile alle donne in fascia d’età 50-69 anni che hanno aderito allo screening mammografico presso la Asl e che necessitano di un trattamento terapeutico a seguito di una diagnosi.