A Udine torna Gutierrez, ma solo in panchina: Vergara sogna il posto da titolare Conte valuta Politano e Spinazzola dal primo minuto. A centrocampo "rischia" Elmas

C'è un primato da conservare, difendendosi dagli assalti di Milan e Inter. Il Napoli deve dimenticare in fretta la sconfitta in Champions col Benfica per riprendere la corsa in campionato. Domani a Udine, con fischio di inizio alle 15, la sfida contro la squadra di Runjaic, formazione imprevedibile e forte fisicamente, ma discontinua e reduce da due sconfitte di fila. Il tema principale in casa azzurra è il recupero delle energie, anche perché continua l'emergenza infortuni. Tuttavia, la Serie A sembra dare maggiori stimoli agli azzurri, che sono reduci da tre vittorie consecutive.

Conte ritroverà almeno Gutierrez, ma solo per la panchina. Juan Jesus non è al meglio per una botta al polpaccio, ma dovrebbe essere convocato. Ancora fuori Lobotka e Lukaku, che potrebbero tornare giovedì per la Supercoppa. Conte farà qualche cambio di formazione: dentro Politano per Lang nel tridente offensivo, accanto a Neres - che sarà spostato a sinistra - e Hojlund punta centrale. Anche Spinazzola si candida per il posto sulla fascia sinistra. Difficile prevedere un impiego del giovane Vergara dal primo minuto, ma potrebbe essere un'idea al posto di Elmas. Difficile togliere McTominay, anche se pure lui apparso affaticato a Lisbona. Spera anche Lucca, ex di turno.