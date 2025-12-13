Colpi arma da fuoco in piazza Carolina: prefetto, intensificati i controlli "Le istituzioni sono presenti sul territorio: non faremo mai un passo indietro"

La Prefettura di NAPOLI segue con la massima attenzione, si legge in una nota, "l'evolversi delle attività investigative avviate dalla Polizia di Stato in relazione alla segnalazione della esplosione, nella notte tra l'11 e il 12 dicembre scorso, di alcuni colpi di arma da fuoco in piazza Carolina, nel quartiere Chiaia del capoluogo". L'episodio, sul quale sono in corso approfondimenti investigativi grazie anche alle telecamere di videosorveglianza presenti in tutta l'area, non ha fatto registrare feriti o danneggiamenti.

"Si tratta di una zona molto frequentata, nella quale è stato immediatamente disposto il rafforzamento dei servizi di prevenzione e controllo, in particolare nella fascia notturna, da parte del Prefetto di NAPOLI, Michele di Bari, con frequenti passaggi e soste prolungate di equipaggi delle forze di polizia, un dispositivo di vigilanza fissa nella Piazza, con impiego alternativo di equipaggi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, al quale concorre una pattuglia dell'Esercito Italiano - Operazione Strade Sicure in servizio di vigilanza fissa h24 nella vicina Piazza Trieste e Trento", prosegue la nota.

Il Prefetto ha anche assicurato "l'ulteriore intensificazione delle predette misure in vista delle prossime festività natalizie, periodo che comporta un aumento significativo delle presenze di cittadini e turisti in tutte le aree centrali della città, esprimendo piena fiducia nell'operato della Magistratura e delle Forze di polizia" "Sono certo che le indagini in corso consentiranno di individuare rapidamente, come spesso accade - dice il prefetto Michele di Bari - i responsabili di questo grave episodio. Le istituzioni sono presenti sul territorio: non faremo mai un passo indietro nella tutela della sicurezza dei cittadini".

La Prefettura continua a monitorare costantemente la situazione, assicurando il massimo coordinamento tra tutte le componenti istituzionali coinvolte per garantire condizioni di sicurezza adeguate sull'intera area urbana. Non mancano infine una serie di ulteriori dispositivi di rafforzamento nelle altre aree della città.